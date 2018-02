Siete escapadas para hacer en pareja por la provincia de Málaga Ciudades monumentales, pueblos con encanto o paisajes de ensueño son algunas de las posibilidades que ofrece la provincia. Una buena excusa para celebrar San Valentín JAVIER ALMELLONES Málaga Sábado, 10 febrero 2018, 00:39

Ciudades monumentales, pueblos con encanto o paisajes de ensueño son algunas de las posibilidades más románticas de la provincia de Málaga en cualquier época del año. Desde la Axarquía a la Serranía de Ronda, son muchas las opciones para disfrutar en pareja prácticamente en cualquier época del año. En la mayoría de los casos sólo es necesario hacer una mínima planificación para recorrer los sitios más interesantes de cada escapada propuesta o incluso buscar alojamiento si se desea pasar más de un día. Éstas son algunas de esas posibilidades que ofrece el territorio malagueño.

Las calles de Ronda tienen un indudable valor romántico

1 Casco viejo de Ronda

La ciudad del Tajo, que hechizó en su día a escritores de reconocido prestigio, es una de las mejores propuestas románticas de Andalucía. A su recorrido por su casco antiguo, donde destaca especialmente su espectacular Tajo, hay que añadir la oferta complementaria que ofrecen la mayor parte de sus bodegas y las posibles actividades que se pueden hacer en la naturaleza en sus sierras. Dar un paseo por la Alameda del Tajo o por el Barrio de San Francisco, comer en algunos de sus restaurantes más prestigiosos o ir hasta la ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza para ver desde allí el conjunto que conforman el Tajo y el Puente Nuevo son algunas recomendaciones en esta época del año.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

2. En el castillo de Archidona está el origen de la leyenda de la Peña de los Enamorados.

2 La Ruta de Tello y Tagzona

El romance imposible de los protagonistas de la famosa leyenda de la Peña de los Enamorados, Tello y Tagzona, pueden inspirar un singular recorrido por las ciudades de Antequera y Archidona e incluso por sus paisajes más abruptos. Insólitos balcones que miran a la Vega de Antequera, fortalezas árabes que resisten al tiempo y la formación kárstica que forma la denominada Peña de los Enamorados son algunos de los ingredientes de este itinerario inspirado en la leyenda del amor imposible por excelencia en la época andalusí. Entre las visitas más recomendadas están las de la fortaleza archidonesa, desde la que se tiene una vista en lontananza de la Peña, la Plaza Ochavada o la antigua Alcazaba de Antequera. En este último enclave se puede presenciar un singular monólogo teatralizado de Tagzona, en la que se lamenta del trágico fin de su romance con Tello.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

Vista de Cómpeta, a los pies de la Sierra de Almijara.

3 Pueblos con encanto en la Axarquía

A los pies de la abrupta sierra de Almijara y mirando casi siempre al mar, en la Axarquía hay algunos pueblos que brillan con luz propia, no sólo gracias a su ubicación sino también a sus cuidados cascos urbanos, que son un claro legado del antiguo Al-Ándalus. En cualquier época del año es recomendable perderse por las calles angostas y sinuosas de los cascos viejos de varias localidades de esta comarca, como son Frigiliana, Torrox, Cómpeta o Canillas de Albaida. Muchos de estos centros históricos ofrecen en sus recorridos laberínticos vestigios directos de su pasado andalusí, como ocurre en Frigiliana y su famoso Barrio Alto, también conocido como ‘Barribarto’. No es el único rincón con encanto que se podrá ver en esta zona interior de la Axarquía que no pierde de vista nunca el Mediterráneo. Las villas de Cómpeta, Torrox (pueblo) y Canillas de Albaida completan un itinerario donde se puede disfrutar de cuidadas fachadas adornadas de coloridas macetas, pero, al mismo tiempo, hacer un recorrido por la historia medieval de la comarca.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

Nacimiento del río Genal, en Igualeja.

4 Alto Genal (Serranía de Ronda)

El nacimiento del río Genal (Igualeja), las vertiginosas cascadas de agua de las Chorreras de Balastar (Faraján) o el caprichoso paisaje de piedra de los Riscos de Cartajima y Júzcar son algunos de los atractivos que ofrece una de las zonas más bonitas de la Serranía de Ronda. Conocida como el Alto Genal, parte de este recorrido se puede hacer como la Ruta de Fray Leopoldo. Este itinerario parte, de hecho, desde el pueblo natal de este famoso beato, Alpandeire, que, además de su espectacular iglesia de San Antonio –conocida como la ‘catedral’ de la Serranía-, tiene un interesante legado relacionado con el propio religioso. Además, cuenta con establecimientos de restauración tan singulares como la Bodeguita de la Cueva de la Higuera. Otros restaurantes recomendables en la zona son el Hotel Bandolero (Júzcar) y Audalázar (Atajate).

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

Mijas Pueblo ofrece bonitas vistas panorámicas de la Costa del Sol.

5 Pueblos pintorescos de la Costa del Sol

No sólo es litoral todo lo que reluce en la Costa del Sol Occidental. En una segunda línea de playa aguardan también cascos antiguos de calles estrechas, de fachadas blancas y salpicadas del color de las macetas que miran al Mediterráneo, lo que, sin duda, ofrece un acento especialmente romántico. Mijas Pueblo, Benalmádena Pueblo u Ojén, que, forma parte de la comarca de la Sierra de las Nieves, pero está a un paso de Marbella, son los mejores ejemplos de pueblos con encanto. Aquí el tipismo andaluz no está reñido con el turismo de sol y playa, más bien todo lo contrario. Se ofrece como un atractivo complementario para aquellos que buscan un destino que apueste por conservar sus raíces. Así se puede ver en mayor o menor medida a pocos kilómetros del concurrido litoral situado entre Marbella y Benalmádena. El Santuario de la Virgen de la Peña (Mijas), la plaza de Andalucía (Ojén) o los Jardines del Muro (Benalmádena Pueblo) son algunos de los emplazamientos más singulares de estas poblaciones costasoleñas.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

Rincón urbano del casco antiguo de Casares.

6 Casares y Gaucín

Castillos con vistas sorprendentes del Estrecho de Gibraltar o cascos antiguos de calles angostas y empinadas son los dos principales atractivos del binomio que conforman las localidades de Casares y Gaucín. Estos dos pueblos vecinos, unidos por el Genal y separados en dos comarcas (Costa del Sol y Serranía de Ronda), ofrecen paseos urbanos muy especiales en cualquier época del año, en los que se descubren coloridos rincones gracias a las macetas que contrastan con el blanco de la cal. A todo ello hay que unir un entorno montañoso y de gran valor ecológico, en el que destacan enclaves como la ribera del Genal, el Monte del Duque, el paraje natural de Sierra Crestellina, la sierra del Hacho o el Canuto de la Utrera. La gastronomía y el carácter afable y hospitalario de los vecinos de estos dos pueblos son otros alicientes para hacer una escapada romántica por ellos.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí.

La nieve puede estar presente en los pinsapares en invierno.

7 Pinsapares de la Sierra de las Nieves

Buena parte del interés medioambiental del parque natural de la Sierra de las Nieves reside en su singular flora, donde brilla con luz propia el pinsapo, una especie de abeto única en el mundo. Es capaz de soportar temperaturas muy bajas en el invierno, pero al mismo tiempo tolera el verano andaluz. Por eso, su zona se restringe prácticamente a la Serranía de Ronda y su entorno montañoso más próximo, como son las sierras de Grazalema y de las Nieves. En esta última se puede acceder con cierta facilidad a distintos bosques, donde aguardan ejemplares centenarios, algunos achaparrados y otros de formas inverosímiles. Es, sin duda alguna, una buena excusa para recorrer algunos de los senderos de este espacio protegido, que en 2018 espera convertirse en parque nacional. Su paisaje, la posible presencia de la nieve en estos días invernales y su singular botánica hacen de este conjunto de pinsapares un lugar idóneo para hacer una escapada romántica, pero también ecológica.

UBICACIÓN: pincha aquí

RUTA DE SENDERISMO: Consulta aquí

