Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Luto en el periodismo deportivo malagueño. El histórico fotógrafo Paco Rodríguez Iniesta (Melilla, 1946) falleció este miércoles a los 79 años en un accidente de ... tráfico en Rincón de La Victoria, localidad en la que vivía. La noticia ha conmocionado a todo el entorno del deporte de Málaga, tanto de sus compañeros de gremio (era muy querido por todos los profesionales con los que se relacionaba en el día a día), como de los clubes y deportistas de la ciudad, a los que dedicó su vida hasta el final de sus días.

El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Paco Rodríguez, histórico fotógrafo deportivo.



Por su objetivo ha pasado buena parte de la historia de nuestro fútbol.



Te vamos a echar mucho de menos, amigo.



Nuestros pensamientos se encuentran ahora con sus… pic.twitter.com/O3ML1otJ99 — Málaga CF (@MalagaCF) December 4, 2025

Desde Unicaja Baloncesto lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Paco Rodríguez. Gracias por todo tu cariño y tu trabajo, te echaremos mucho de menos. DEP. pic.twitter.com/YACii8gP9P — UnicajaCB (@unicajaCB) December 4, 2025

Trabajador en la empresa Telefónica, Rodríguez comenzó su andadura en el mundo de la fotografía en el Diario Costa del Sol a principios de los años 80. Pasó a ser jefe de fotografía de la Gaceta de Málaga y Club Málaga, hasta que se incorporó al Diario AS, donde ha trabajado durante más de 25 años. Muchas de sus instantáneas han tenido repercusión a nivel internacional.

Era un apasionado de la moto, y mantuvo siempre una enorme vitalidad, pasión y entusiasmo para cubrir la actualidad del deporte malagueño, Continuaba siendo un asiduo a La Rosaleda y el Martín Carpena.

Desde SUR nos sumamos al dolor de su familia y amigos en estos momentos tan duros y queremos mandarles nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz, Paco Rodríguez Iniesta. Su pérdida deja un enorme vacío en el periodismo deportivo de Málaga.