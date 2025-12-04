Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco Rodríguez, en la sala de prensa de La Rosaleda. Mariano Pozo

Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Continuaba ligado a su labor con el Diario AS, y sufrió un percance con su moto en Rincón de La Victoria

SUR

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:39

Luto en el periodismo deportivo malagueño. El histórico fotógrafo Paco Rodríguez Iniesta (Melilla, 1946) falleció este miércoles a los 79 años en un accidente de ... tráfico en Rincón de La Victoria, localidad en la que vivía. La noticia ha conmocionado a todo el entorno del deporte de Málaga, tanto de sus compañeros de gremio (era muy querido por todos los profesionales con los que se relacionaba en el día a día), como de los clubes y deportistas de la ciudad, a los que dedicó su vida hasta el final de sus días.

