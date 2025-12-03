Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»

PRIMICIA SUR

Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»

Una militante socialista entrega a la Fiscalía una batería de mensajes que, según sostiene, muestran insinuaciones y presiones por parte de Antonio Navarro

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

Una mujer asegura haber sufrido presunto acoso sexual por parte del secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, también concejal y diputado provincial. La ... denunciante, militante socialista, ha solicitado mantener su anonimato por temor a represalias. El caso ha sido trasladado a la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga. En la documentación aportada, a la que ha tenido acceso SUR, se incluye un intercambio de mensajes de WhatsApp. Según ese material, en conversaciones vinculadas inicialmente a asuntos municipales aparecen comentarios de carácter personal y alusiones de tono sexual por parte del denunciado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  6. 6 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  7. 7 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  8. 8 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  9. 9 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  10. 10 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»