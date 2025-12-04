Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

El expediente interno abierto por la denuncia contra el líder socialista en el municipio malagueño lleva meses paralizado

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:04

Comenta

El PSOE federal recibió el pasado 8 de junio una denuncia interna por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del partido en ... Torremolinos, concejal en el Ayuntamiento y diputado provincial. La militante que firma el escrito —cuyo nombre este periódico omite para preservar su identidad— asegura haber sido víctima de comportamientos «machistas y misóginos» por parte del dirigente. El partido abrió expediente tras recibir la denuncia e incluso llegó a entrevistar a la denunciante, pero desde entonces el procedimiento lleva meses paralizado y sin resolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos