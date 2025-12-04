Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

El PSOE federal recibió el pasado 8 de junio una denuncia interna por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del partido en ... Torremolinos, concejal en el Ayuntamiento y diputado provincial. La militante que firma el escrito —cuyo nombre este periódico omite para preservar su identidad— asegura haber sido víctima de comportamientos «machistas y misóginos» por parte del dirigente. El partido abrió expediente tras recibir la denuncia e incluso llegó a entrevistar a la denunciante, pero desde entonces el procedimiento lleva meses paralizado y sin resolución.

Según el documento, al que ha tenido acceso SUR y presentado electrónicamente, la militante describe un «modus operandi» consistente en enviarle mensajes de contenido sexual y reaccionar «con desprecio o perjudicándola laboral y socialmente» cuando rechazaba sus insinuaciones. La denunciante afirma que no es la única afectada y aporta al partido un listado de compañeras que «han sido víctimas directas o conocen a alguna». Este diario ha contactado con dos de estas mujeres.

La militante que ha elevado su denuncia a la Fiscalía entregó al PSOE una batería de mensajes de WhatsApp que considera probatorios. El Órgano de Acoso del PSOE abrió el expediente tres días después de la denuncia y mantuvo una reunión telemática la semana siguiente. Sin embargo, afirma no haber recibido «ni una sola comunicación» desde entonces, pese a que el protocolo interno establece un plazo máximo de tres meses para la instrucción.

«Mi situación de indefensión y vulnerabilidad es extrema», expone en el texto. Asegura que Navarro tiene por hábito «merodear por los lugares donde desarrollo mis rutinas», lo que le genera «gran ansiedad» y la ha llevado a tomar medicación y a evitar actos políticos. La denunciante ya advirtió por escrito de que, si el partido no actuaba, acudiría a la justicia ordinaria «para evitar que otras mujeres sigan pasando por lo mismo», como finalmente ha hecho.

El escrito menciona también los recientes escándalos machistas que afectaron al PSOE estatal y recuerda que, tras ellos, Pedro Sánchez anunció la mejora de los protocolos internos contra el acoso. La militante afirma que un caso como el suyo «no puede quedar tapado» y pide medidas urgentes para apartar a Navarro de sus responsabilidades orgánicas e institucionales.

Consultado por SUR, Navarro rechaza todas las acusaciones, niega haber acosado a ninguna militante y sostiene que se trata de «una venganza política».