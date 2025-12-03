El Málaga se inmola en Talavera (2-1)

Si buscan entre las sorpresas coperas del siglo y de finales del anterior casi siempre hay un denominador común, un nombre que se repite en ... negrita, el del Málaga, un fijo en eso de inmolarse en el torneo del KO. Lo hizo también anoche en el Municipal de El Prado, en Talavera, aquel mismo rival que casi le complica el ascenso a Segunda en 1998 en una muy recordada liguilla.

Otra vez el Talavera sacando los colores al Málaga, pero antes fueron el Escobedo, el Mirandés, el Numancia, el Majadahonda, el Lorca, el Ciudad de Murcia, el Gimnàstic o el Ceuta, entre otros. Tercer partido de Funes, y aunque sea un contexto muy diferente al de la Liga, otra vez una actuación muy poco convincente de su equipo, que recordemos que sí ganó al Mirandés, pero en el añadido, y empató en Valladolid, aunque con una pobre puesta en escena. Una vez más fue Adrián Niño la única noticia positiva, pero su entrada al campo y su gol fueron ya muy tardíos.

Como se preveía, las rotaciones se llevaron a la máxima expresión en Talavera, porque ninguno de los titulares malaguistas había actuado de salida en las dos jornadas ligueras precedentes. Era un once con nada menos que ocho canteranos, todos menos Gabilondo, Montero (los centrales que perdieron su silla al ser sancionados tras la derrota en León) y Lobete. Entre todos los nombres, la principal novedad era la de Arriaza, ahora al fin ya debutando en partido oficial, la tercera generación de una saga de ilustres futbolistas de la ciudad, aunque las dos anteriores ligadas al fútbol sala.

Aunque el Málaga, sin ventaja en el marcador, parecía controlar el duelo hasta el descanso, el primer tanto local lo cambió todo

‘Arri’, como le gritaban sus compañeros, asumió el rol de Izan Merino, incrustándose en la defensa en la salida del balón, y dándole fluidez a la circulación en la media de lo posible en el arranque de las jugadas. Quizás no fuera el reto más exigente para el ‘pivote’ cara a tomar su medida, pero agradó hasta que empezó a llover con fuerza en el partido.

El guión del primer tiempo respondió a lo habitual en este tipo de partidos. El equipo pequeño fue perdiendo ímpetu conforme avanzaban los minutos. La situación del Talavera (en el que fue baja el exmalaguista Bilal, con una lesión muscular) es de lo más delicada. En zona de descenso a Segunda RFEF, tras ascender hace meses a la categoría de bronce, el argentino Sandroni, un técnico muy conocido en este nivel de categorías, fue nombrado el martes como sustituto de Diego Nogales, y afrontó la cita con un solo entrenamiento al frente de la plantilla.

Pese a todo, el Talavera, llevado en volandas por el ‘Orgullo cerámico’ ubicado detrás de una de las porterías, asustó en los primeros minutos guiado sobre todo por Nahuel Arroyo, su extremo izquierdo en el 4-4-2 dispuesto en el cuadro toledano. Un testarazo de Cuenca a la salida de un córner fue su mejor opción, pero en honor a la verdad el Málaga dispuso de las ocasiones más claras para haberse ido al descanso con ventaja, lo que no logró, y bien que lo echó en falta después.

El Málaga, superado en las disputas, no remató entre los tres palos tras el descanso hasta cerca del final del choque

Tres remates de Chupete, otro de Haitam, al que salió a cerrarle hueco un valiente Jaime González, un intento lejano de Gabilondo... Por momentos, superada la media hora, el Málaga encerraba ya a su rival, en un repliegue intensivo que dejaba casi sin espacios a los visitantes, anoche de naranja. Era complicado penetrar entre tantos jugadores.

Parecía que todo podía pasar por un ejercicio de paciencia. Funes apostó por un 4-4-2 convencional para el segundo tiempo al dar entrada a Jauregi por Ochoa y, además, Rafita, actuando como extremo, suplió a Haitam. La tuvo nada más salir el veleño a un centro de Lobete, pero llegó muy forzado a rematar al segundo palo. Y ahí se acabó el Málaga. Una acción dio un giro total al partido. Penetró por la derecha Valen Gómez y despejó de cabeza el centro Montero, para dejársela a placer a Sergio Montero, que conectó una imparable volea por bajo.

Ampliar Murillo, que ejerció de capitán, ante Valen Gómez. AGENCIA LOF

Fue increíble la transformación del cuadro local, con la grada enfervorecida. El Talavera pasó a ganar todas las disputas en el campo y a pasar por encima de un Málaga sin soluciones. Se veía venir lo que sucedió después, el segundo gol local, que ya resolvía la eliminatoria. Dos intentos seguidos pudo hacer Sergio Montero en el área hasta marcar a placer. El cuadro de Martiricos había dimitido literalmente.

Funes tuvo que colocar a Niño y Larrubia en el campo, pero parecía ya muy tarde para buscar la reacción. Debutó también el medio centro Badiola, y Rafita pasó a ser ahora extremo izquierdo en un Málaga muy dificíl de reconocer. Tocó fichas el técnico malaguista, pero ya era momento para la fiesta local, los cambios para salir del campo en loor de multitudes y los parones. Basta decir que el Málaga no remató entre los tres palos en toda la segunda mitad, hasta un saque de falta lateral directo de Niño, en el minuto 88. Fue el roteño, muy pocos segundos después de esa acción, el que aprovechó una serie de rechaces en el área, para marcar a puerta vacía su quinto gol oficial de malaguista. Otra vez al primer toque, pero muy tarde ya. Sólo sirvió para meter miedo en los cuatro minutos de añadido, que se alargaron ante la desesperación de la parroquia local, casi 4.000 aficionados.

Devorado por el ímpetu de un rival que va camino de Segunda RFEF y que tuvo sólo seis jugadores de campo en el banquillo para las sustituciones, una vez más (y van ¿cuántas?) el Málaga se dejaba sorprender en la Copa del Rey por un rival de categoría inferior. El foco estará a partir de ahora en la Liga.