Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia

Un hombre de 26 años fue evacuado anoche a un hospital tras resultar herido de bala en un nuevo incidente con armas de fuego en Marbella ... , el segundo registrado en apenas 24 horas. La víctima fue alcanzado por al menos un disparo en la tibia.

Sucedió sobre las 22.00 horas de este miércoles, 3 de diciembre. El servicio de Emergencias 112-Andalucia recibió varias llamadas que alertaban de que se habían escuchado varias detonaciones. Según indicaban, había un hombre tendido en el suelo y pidiendo ayuda tras haber sido alcanzado por los disparos.

De inmediato, los operarios activaron a la Policía Local, la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que se desplazaron a la avenida Miguel de Cervantes, donde hallaron al herido. Al parecer, presentaba una lesión por arma de fuego en la pierna. Se trata de un joven de 26 años, que fue evacuado de urgencia a un hospital.

El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Se da la circunstancia de que solo un día antes, sobre las 13.00 horas, también se alertó de otro tiroteo a las puertas de un bar en la zona de Las Albarizas, en Marbella, aunque este se saldó sin heridos.

Los servicios de emergencias han sido alertados pasadas las 13.00 horas de una pelea en la calle José Iturbi con Alfredo Palma en la que se habrían efectuado hasta tres disparos. Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Al parecer, las detonaciones se habrían efectuado por un individuo a bordo de un turismo, que habría huido después del lugar.