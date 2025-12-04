Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un anciano es vacunado contra la gripe por una enfermera. SUR

La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

La provincia de Málaga ha registrado un incremento de la tasa de infecciones respiratorias agudas del 57% en apenas un mes, hasta llegar a las 211,1 por cada 100.000 habitantes

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:44

El final del otoño y el principio del invierno en Málaga está siendo más complicado que otros años por el adelanto de la temporada de ... gripe en una horquilla de tiempo de entre cuatro y siete semanas, como ya informó SUR. Pero la preocupación de las autoridades autonómicas y nacionales no radica en esa aceleración de la llegada de la gripe estacional, ni en el crecimiento ya detectado la semana pasada en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria de este virus y otros como los que causan la bronquiolitis, la Covid-19 o catarros y resfriados, sino en la llegada de una nueva mutación gripal, una variante del virus H3N2 (gripe) conocido como subclado K, con más capacidad de transmisión y residencia a las vacunas.

