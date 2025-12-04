La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas

El final del otoño y el principio del invierno en Málaga está siendo más complicado que otros años por el adelanto de la temporada de ... gripe en una horquilla de tiempo de entre cuatro y siete semanas, como ya informó SUR. Pero la preocupación de las autoridades autonómicas y nacionales no radica en esa aceleración de la llegada de la gripe estacional, ni en el crecimiento ya detectado la semana pasada en urgencias hospitalarias y centros de Atención Primaria de este virus y otros como los que causan la bronquiolitis, la Covid-19 o catarros y resfriados, sino en la llegada de una nueva mutación gripal, una variante del virus H3N2 (gripe) conocido como subclado K, con más capacidad de transmisión y residencia a las vacunas.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) alertó la semana pasada del comportamiento atípico de la actual temporada de virus respiratorios, con un adelanto de un mes en el inicio de la actividad gripal debido a una nueva variante del virus que circula desde abril o mayo por la Unión Europea: «Es un virus más transmisible, aunque no implica mayor gravedad». El principal riesgo recae en las personas vulnerables: mayores, inmunodeprimidos o pacientes con enfermedades crónicas. Aunque el virus no sea más virulento, «sí puede causar más ingresos y complicaciones, porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos».

Ampliar Sala de observación de las urgencias del Clínico. SUR

El adelanto epidemiológico anticipa un incremento de los casos antes de lo habitual y acorta la ventana de vacunación eficaz, importante para la protección del riesgo. Si se confirma que el subclado K es el predominante, habrán de tenerse en cuenta las alteraciones de la proteína hemaglutinina, clave para la unión del virus a las células humanas, lo que puede dificultar su reconocimiento por parte del sistema inmunitario, tanto tras la vacunación como después de una infección previa, lo que explica el adelanto de la circulación y el incremento de infecciones incluso en personas vacunadas.

Subida

Si la semana pasada ya había un repunte de gripe, esta ya se está notando que la subida se acelera en las urgencias, confirman fuentes hospitalarias. Este virus podría estar detrás del hecho de que durante el pasado verano se han atendido gripes en los hospitales, generando picos asistenciales (en combinación con la Covid-19) en Málaga.

Que en Málaga la temporada de gripe y de otras infecciones respiratorias agudas (incluye gripe, Covid-19, bronquitis y bronquiolitis) ha llegado antes de tiempo está claro: la tasa por 100.000 habitantes es de 211,1 en la semana del 17 al 23 de noviembre, un 57% más que en la semana que va del 13 al 19 de octubre, según el Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de la Junta de Andalucía.

«Rápida expansión»

Ana María Ortega Prieto es coinvestigadora responsable del Grupo de Respuesta Inmune frente a Infecciones Virales del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND). «El subclado K del virus H3N2 es una variante genética del virus de la gripe A que presenta cambios en la proteína que utiliza el virus para unirse a nuestras células. Estos cambios hacen que nuestro sistema inmunitario reconozcan al virus peor, porque es un virus que se parece menos a los H3N2 que han circulado en temporadas anteriores», explica la doctora Ortega Prieto, para añadir que «se está expandiendo rápidamente y ya supone un tercio de todos los virus de la gripe analizados entre mayo y noviembre de este año en el mundo y casi la mitad de los analizados en Europa: estos datos apuntan a que el virus se podría transmitir con más facilidad».

Ampliar La doctora Ortega Prieto, del IBIMA Plataforma BIONAND. SUR

Sin embargo, no hay más gravedad potencial, en principio. «Lo que sí puede pasar es que, al contagiarse más personas que otros años, aumente también el número de complicaciones simplemente porque hay más personas vulnerables expuestas al virus», reseña, para destacar que «es ligeramente diferente a los virus que se han utilizado en las vacunas de esta temporada, lo que puede causar una disminución de su efectividad, sobre todo a la hora de prevenir infecciones. Sin embargo, aunque los datos actuales sobre su eficacia son bastante limitados, los resultados preliminares publicados en Inglaterra indican que las vacunas siguen ofreciendo una buena protección frente a los casos más graves».

La consecuencia principal de esta variable de la gripe podría ser «un mayor número de casos que en años anteriores y en un periodo de tiempo más corto: esto puede suponer una mayor presión asistencial, sobre todo si coincide con otros virus respiratorios. Para las personas mayores o con enfermedades crónicas, el riesgo de complicaciones es mayor», subraya la doctora Ortega Prieto a SUR.

Combatir la nueva mutación

Para combatirla, lo ideal es «vacunar cuanto antes a los grupos vulnerables, iniciar tratamiento antiviral de forma precoz en las personas infectadas con mayor riesgo de enfermedad grave y valorar el uso de antivirales como profilaxis cuando se detecten brotes en entornos sensibles como residencias. Además, es importante seguir manteniendo una buena vigilancia epidemiológica».

Estrategias esenciales para frenar la gripe: lavado de manos ventilación y especial atención a la vacuna

Como medidas de prevención propone «ventilar bien los espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto de personas vulnerables si presentan síntomas compatibles con gripe y, sobre todo, vacunarse cuanto antes».

Plan del Gobierno andaluz

El Gobierno andaluz ha activado un plan de acción propio ante la gripe, después de que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunciase el pasado viernes que los últimos datos «reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6%». El propio consejero informaba que la temporada de gripe se ha adelantado entre 4 y 7 semanas, siendo el virus H3N2 el responsable. La Junta, en nota de prensa, informó: «Un virus que no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que podría llegar a producir una disminución de la inmunidad en la persona».

Entre otras medidas, desde el pasado lunes se recomienda el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad) públicos y privados, además se pedirá que valoren la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de consistencia.