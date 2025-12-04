La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Empezó tímidamente en el mes de abril, con la aparición de 15 tumbas en la zona de excavación del metro frente a Peso de la ... Harina y a la sede del grupo Vértice. Pero este hallazgo no hacía presagiar entonces lo que ha terminado siendo: la mayor necrópolis arqueológica descubierta en la capital malagueña.

Ampliar Detalle de uno de los enterramientos que se están estudiando en la zona. MIGUE FERNÁNDEZ

Los trabajos para construir el túnel del suburbano a lo largo de la calzada en la calle Hilera han desenterrado todo un cementerio de época romana, concretamente de las épocas altoimperial y bajoimperial, entre los siglos II al IV. Según los datos aportados por la Consejería de Fomento de la Junta, a día de hoy se han encontrado (pero no desenterrado aún, a la espera de la resolución de la Delegación de Cultura) unas 147 tumbas en la zona de obra entre Calle Hilera-esquina con Don Ricardo.

Siguen apareciendo enterramientos, por lo que los arqueólogos esperan que puedan superar los 300

A estas, se ha sumado el hallazgo más reciente (hace tres semanas) junto al lateral del Corte Inglés (Escala 2000) de otros 40 enterramientos; mientras que en la zona de Hilera/esquina con calle Peso de la Harina, se hallaron 67 tumbas (que fueron las primeras).

Por tanto, ya se han contabilizado oficialmente más de 250 tumbas del periodo romano. Pero las excavaciones continúan y siguen apareciendo esqueletos, por lo que se prevé que se puedan llegar a superar las 300, una vez que concluyan los trabajos en el área de excavación arqueológica vinculada a las obras de la prolongación del metro hasta el hospital Civil.

Reescribir la historia

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, las obras del metro están sirviendo para aportar nuevos datos a la historia de la ciudad. No en vano, esta localización de una necrópolis de época romana, y el hecho de que fuera tan numerosa, era desconocida para los arqueólogos. De hecho, estudios anteriores la situaban en la zona de la calle Mármoles, por lo que este hallazgo está permitiendo «reinterpretar» el pasado.

Los investigadores están trabajando ahora en la indentificación, que es un proceso lento y previo a la extracción y conservación. El punto de excavación está ahora mismo a la altura de la fachada del edificio nuevo de El Corte Inglés, entre las secciones de viajes y la librería. Posteriormente, todos los restos se sacarán y se trasladarán al almacén para su posterior estudio. De hecho, los primeros ya quedaron depositados hace meses en el museo de la Aduana.

Como conclusión, este yacimiento se ha convertido ya en la mayor necrópolis excavada en Málaga. Los cementerios de la época nazarí previsiblemente serían más numerosos, por el aumento de la población; pero de momento han aparecido de forma más o menos dispersa y con pocos individuos, por lo que no se han excavado en el número que se ha hecho bajo la calle Hilera.

Historial de descubrimientos

No es la primera vez que aparecen restos romanos durante los trabajos de excavación de los túneles del metro. De hecho, así ocurrió en puntos tales como la calle La Unión y en la avenida Juan XXIII: precisamente, en frente de un antiguo concesionario de coches que se llamaba Garum Motor.

Mientras, en la misma zona de Hilera, cerca de la necrópolis, en el primer subtramo de las obras del metro hacia el Civil frente al edificio principal de El Corte Inglés, aparecieron restos de la época musulmana. Estos se corresponden con otra zona del antiguo arrabal (barrio) de Attabanim, en línea con todo lo que emergió en la cercana avenida de Andalucía. En cambio, los vestigios estaban muy deteriorados, a causa de la cimentación (riostras) de las naves industriales y fábricas de finales del XIX.