Arqueólogos y operarios trabajando en el yacimiento romano de la calle Hilera. MIGUE FERNÁNDEZ

La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Por el momento han aparecido más de 250 enterramientos de los siglos II al IV a lo largo de esta vía frente a El Corte Inglés, y todavía hay más

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:09

Empezó tímidamente en el mes de abril, con la aparición de 15 tumbas en la zona de excavación del metro frente a Peso de la ... Harina y a la sede del grupo Vértice. Pero este hallazgo no hacía presagiar entonces lo que ha terminado siendo: la mayor necrópolis arqueológica descubierta en la capital malagueña.

