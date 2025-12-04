Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Purificación, Francisca y Dolores García Caparrós, ayer, durante su conversación con SUR. Migue Fernández
4D - Las hermanas Caparrós

«Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»

Afrontan este 4D que querrían que fuera el Día de Andalucía ya con el expediente del asesinato del joven en la mano: en él aspiran a encontrar a los responsables

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:39

Un día como el de hoy de 1977, el joven Manuel José García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria, salió de su casa de la calle ... de la Unión, del barrio de Cruz del Humilladero, para manifestarse por la autonomía andaluza como millones de personas en toda la región y se encontró con su asesinato. Sus hermanas, Puri, Paqui y Loli tenían 20, 16 y 13 años. «Era un día de alegría, porque pensábamos en el avance y en la prosperidad de Andalucía. Hasta que la mala noticia llegó a mi casa», rememora Puri. A partir de ahí, la nebulosa del recuerdo ligada al trauma: «El cerebro no quiere recordar». No quieren, además, revivir otra vez la tragedia, como han tenido que hacer cada vez que cualquier periodista impertinente se ha topado con esta historia por primera vez.

