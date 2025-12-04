«Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»

Un día como el de hoy de 1977, el joven Manuel José García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria, salió de su casa de la calle ... de la Unión, del barrio de Cruz del Humilladero, para manifestarse por la autonomía andaluza como millones de personas en toda la región y se encontró con su asesinato. Sus hermanas, Puri, Paqui y Loli tenían 20, 16 y 13 años. «Era un día de alegría, porque pensábamos en el avance y en la prosperidad de Andalucía. Hasta que la mala noticia llegó a mi casa», rememora Puri. A partir de ahí, la nebulosa del recuerdo ligada al trauma: «El cerebro no quiere recordar». No quieren, además, revivir otra vez la tragedia, como han tenido que hacer cada vez que cualquier periodista impertinente se ha topado con esta historia por primera vez.

Así que eso no entra en contradicción con esas tres vidas, las de las tres hermanas, dedicadas a la recuperación y la defensa de la memoria de Manuel José García Caparrós, que ligan con otra reivindicación: «El 4 de diciembre debería ser el Día de Andalucía y el del asesinato de nuestro hermano, que murió por su autonomía. Quizás si no hubieran matado a Manuel José lo sería. Pero es posible que desde que lo asesinaran no se quisiera recordar la tragedia y por eso el 4D no es lo que habría de ser», continúa Puri. «Hoy no es el Día de la Bandera, es el día de los andaluces», agregaría, reivindicativa, más tarde Loli, que desliza su sospecha de que se quiere sustituir la tradición de recordar a su hermano por otra. «Durante muchos años, no se habló mucho de él. Algunos partidos políticos lo recordaban, pero nosotras no íbamos a los actos. Hasta que le pusieron una calle en el centro de Málaga y nos armamos de valor, ya en los años noventa, y entonces empezamos a luchar por él, aunque los papeles sí que los pedimos desde el primer día», recuerda Puri.

«El 4 de diciembre debería ser el Día de Andalucía y el del asesinato de nuestro hermano»

Precisamente, este 4 de diciembre es algo diferente de los anteriores para las tres hermanas: irán a hacerle el homenaje a su hermano al lugar donde está situada la placa, donde lo asesinaron, pero ya tienen en su poder los documentos que relatan los hechos. Los recogieron en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de noviembre tras la aprobación unánime de todos los partidos políticos. SUR las visita en la casa de Loli, en Torremolinos, pero no tienen los documentos consigo en casa. El hijo de una de ellas los está escaneando en Marbella para pasarlos a un pendrive y entregárselos a un abogado para que los estudie. No quieren deshacerse de los originales. Ellas dicen que sólo les han echado un vistazo, pero que el lenguaje jurídico no lo entienden y, además, los hechos alrededor de la muerte de su hermano están mezclados con los del asesinato de Javier Fernández Quesada durante una manifestación en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, también en 1977. La Transición no fue pacífica, hubo muchos muertos, recuerdan. Franco había muerto, pero no muchos represores. Sí han distinguido las firmas de diputados de la época, porque los archivos a que han accedido corresponden al expediente de la Comisión Encuesta, la investigación que abrió la Cámara en 1977: «Están Felipe, Suárez, Carrillo, pero ninguno, ni de un lado de ni de otro, se acordó ni de mi madre ni de nosotras», lamentan. Además, en los legajos han visto un montón de fotos en las que no sale gente, sino escenas inanimadas del día de los hechos. Las hermanas saben que los papeles siguen siendo secretos, pero ellas dicen que si en ellos están contenidos el nombre de quien disparó y de quien ordenó que la policía estuviera en las calles «asustando a la gente» en una manifestación pacífica y autorizada, esas identidades saldrán a la luz. Los que se protegerán serán los testimonios de los testigos.

«Sabemos que el asesinato quedará impune, pero por lo menos que se sepa y que se publique quiénes fueron los responsables»

Las tres hermanas muestran diferentes grados de esperanza en que en los papeles se encuentren los nombres que buscan. «Sabemos que el asesinato quedará impune, pero por lo menos que se sepa y que se publique quiénes fueron los responsables», defienden. Creen que quien disparó, que tendría alrededor de cuarenta años en 1977, ya no vive, pero sí quien dio la orden de reprimir la manifestación sobre todo a partir de que otro muchacho, Trinidad Berlanga, colgara la bandera de Andalucía en la Diputación, lugar muy distante de aquel en el que cayó abatido el joven García Caparrós. También consideran que el expediente puede contener otra información: el listado de los policías que operaron ese día, lo que pasó con las pistolas y en cuáles faltaban las balas. Con pocas expectativas, pero ellas plantean ir a los tribunales una vez vean algo negro sobre blanco. E insisten, como vienen haciéndolo en las últimas semanas, en que aquí no termina la historia.

Este jueves, 4 de diciembre, es un día triste para la familia García Caparrós. Pero Puri, Paqui y Loli seguirán luchando. La fase siguiente es la pelea por el reconocimiento de su hermano como víctima del terrorismo de Estado: «Lo mataron por la espalda por pedir la libertad para Andalucía». Eso significaría para ellas que Manuel José dejara de ser considerado una víctima de segunda y pasara a ser de primera clase. «Seguiremos hasta que el cuerpo aguante. Empezamos con veinte o treinta años, ya no tenemos esa edad, pero seguiremos. Aún sufrimos ese trauma de que nos dé un vuelco escuchar una ambulancia», relatan.

Durante la conversación sale la cuestión de la juventud nostálgica de una dictadura que no sufrió: «Cómo pueden decir que antes había más libertad que ahora cuando yo recuerdo que mi madre nos decía que si veíamos papeles en el suelo o volando no los cogiéramos (podían ser octavillas políticas)». «Hay que contar a los niños la verdad de España», zanjan.