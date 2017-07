10 campings para disfrutar este verano en Málaga En la provincia se pueden encontrar los alojamientos más económicos de este verano en contacto con la naturaleza JAVIER ALMELLONES Málaga Domingo, 23 julio 2017, 02:58

Junto a un río, un pantano o una playa. En la provincia de Málaga se pueden encontrar los alojamientos más económicos de este verano en contacto con la naturaleza. Se trata de una decena de campings que en algunos casos no sólo ofrecen la posibilidad de instalar tiendas sino también el alquiler de bungalós o la opción de la caravana. Los precios suelen ser mucho más económicos que otros alojamientos. Así, es posible encontrar opciones de acampada que salen por tan sólo 5 euros por adulto y día (incluyendo tienda).

Actualmente, hay más de una veintena de estos establecimientos en la provincia de Málaga. Éstos son algunos de los más recomendables para las vacaciones estivales.

GENAL (ALGATOCÍN). Este complejo turístico, que lleva el nombre de uno de los ríos mejor conservados de la provincia de Málaga, está situado en el término municipal de Algatocín, pero no lejos del pueblo sino en la ribera situada junto al Puente de San Juan, en el límite con el término municipal de Jubrique. Gracias a ello está en un enclave natural de gran belleza, con temperaturas más suaves que en otros puntos de la Serranía de Ronda. Cuenta a tan solo unos pasos con una pequeña playa de agua dulce, el Charco Redondo. Además de poder alojarse en tienda, este camping ofrece la opción de alquilar alguno de sus confortables bungalós. Los precios son muy económicos: desde cuatro euros por adulto y otros cuatro por tienda. La parcela con toma de electricidad incluida tiene un precio diario de cinco euros. Cuenta con un restaurante propio.

VENTA DE SAN JUAN (JUBRIQUE). También junto al río Genal a la altura del Puente de San Juan se puede optar por otra zona para acampar. Se trata de un camping asociado a la emblemática Venta de San Juan, es decir, ya en el término municipal de Jubrique (el Genal hace de frontera entre este pueblo y Algatocín en este punto). Los precios son similares a los de su vecino, el Camping Genal (cuatro euros por persona y noche y cuatro euros por tienda). Las opciones para alojarse también incluyen la caravana, el bungaló e incluso dos casas rurales que se encuentran rodeadas de naturaleza viva en este paraje de la ribera del Genal. El murmullo del río será una constante para los que se decidan a pernoctar próximos a su curso.

CABAÑAS DE JIMERA DE LÍBAR. También en el valle del Guadiaro hay opciones para disfrutar de una estancia veraniega en una zona de ribera. En este caso, se trata del complejo turístico situado junto al núcleo de la Estación de Jimera, en la carretera de Benaoján a Cortes de la Frontera. Este conjunto, que tiene no sólo zona de acampada sino también cabañas y una casa rural, no sólo está en plena naturaleza sino que organiza actividades en ella. Rutas a caballo, tirolina o kayak en el río Guadiaro, que pasa junto al complejo turístico, son algunas de las opciones. Además, cuenta con una piscina propia como alternativa al río. El precio aquí también es de cuatro euros tanto por persona adulta como por tienda, aunque se incluyen otros cuatro por parcela.

PARQUE ARDALES. En el conocido como pantano de El Chorro, a un paso de la entrada al Caminito del Rey, una buena alternativa al litoral es la que ofrece Parque Ardales. Este complejo turístico está vinculado directamente al embalse, que se puede recorrer en kayak o hidropedal, que se alquilan allí mismo (cuenta con embarcadero propio). Entre las opciones para alojarse, además de la de acampada y caravana, destaca la de sus apartamentos rurales, también situados a orillas del pantano. Este complejo, uno de los más emblemáticos del interior de la provincia de Málaga, cuenta incluso con una pista para jugar al pádel. Los precios son ligeramente más elevados en temporada alta, pero tienen descuentos en largas estancias. Así, un adulto deberá pagar 6 euros en temporada alta, pero tendrá desde un 20 por ciento de descuento por una estancia de una semana.

LA VIÑUELA. Aunque el pantano de La Viñuela no pase este verano por su mejor momento, no se puede descartar como alternativa a la playa el complejo turístico situado en sus orillas. El camping Presa La Viñuela, que tiene espacio tanto para acampada, como para caravanas y bungalós, cuenta con piscina propia y un restaurante con una excelente relación calidad precio, donde se pueden encontrar algunos platos típicos de la zona, como el ajoblanco, las migas con melón o el plato del Coscojal (similar al de Los Montes). Gracias a toda esa oferta y a sus vistas al mayor pantano de la provincia, es un buen refugio para quienes prefieren el interior a la costa aunque sea verano. Eso sí, la playa más cercana está tan solo a veinte minutos en coche. El precio aquí es de 21 euros por parcela y día, que incluye a dos personas, la tienda y el coche.

CABOPINO (MARBELLA). A cinco minutos del monumento natural de las Dunas de Artola, en la zona más oriental de la costa marbellí, se encuentra el camping de Cabopino, que presume de tener numerosos servicios para hacer más cómoda la estancia de quienes opten por este tipo de alojamiento. Cuenta con dos piscinas (una cubierta y otra descubierta), tres establecimientos de restauración (entre ellos un hindú y un italiano). Además, cuenta con distintas zonas para el disfrute de los niños, desde pistas deportivas a una ludoteca o un parque de aventuras (rocódromo, puentes colgantes y tirolina, incluidos). Los precios, eso sí, son más elevados en temporada alta. Así, pasar tres noches en una parcela (para seis personas con electricidad incluida) ronda los 70 euros. También se puede optar por bungalós desde 600 euros por semana para dos personas.

ALMANAT (ALMAYATE COSTA). Muy cerca de la desembocadura del río Vélez también hay una propuesta para los nudistas. Se trata del camping Almanat, donde lógicamente no habrá que complicarse mucho con el equipaje, ya que se trata de un establecimiento de filosofía naturista. De hecho, el alojamiento tiene acceso directo a una de las pocas playas nudistas que hay en la provincia de Málaga. Entre sus instalaciones, cuenta con un restaurante naturista en primera línea de playa, dos cafeterías, un supermercado, dos piscinas (una al aire libre y otra climatizada) y varias zonas deportivas e infantiles. Aquí el precio para la campaña estival ronda los 25 euros por parcela (para dos personas, un vehículo y una tienda), mientras que los bungalós es de unos 90 euros para dos personas (reserva mínima de tres noches). No muy lejos de allí, hay otro camping no naturista que lleva el nombre de Almayate.

BELLA VISTA (MANILVA). En el extremo occidental de la Costa del Sol, entre Sabinillas y Punta Chullera, se encuentra unos de los campings más exclusivos de Andalucía. Cuenta con más de 25.000 metros cuadrados y parcelas de hasta 120 metros cuadrados. Entre sus espacios comunes, destacan la piscina, la tienda, su chiringuito o su área de juegos infantiles. Además, está cerca de enclaves como la fortaleza de la Duquesa o el puerto deportivo del mismo nombre. El precio por parcela (para dos personas, coche y tienda) sale en torno a los 40 euros en los meses de julio y agosto.

EL PINO (TORROX). Este camping está relativamente alejado de la costa (a unos 900 metros), pero se ubica en el término municipal de Torrox, que presume desde hace tiempo de tener uno de los mejores climas de Europa. De todas formas, el calor se podrá sofocar en la piscina que forma parte de este gran recinto para acampada, que también cuenta con bungalós. Entre sus instalaciones, destacan también los espacios destinados a los niños, las barbacoas o su restaurante. Dispone de wifi gratuito e incluso de un cajero automático. El precio de la parcela (coche y tienda) es de 20 euros (los adultos pagan 5 euros por día), mientras que el del bungaló está en temporada alta en unos 67 euros (para dos personas).

LAGUNA PLAYA (TORRE DEL MAR). Otras opciones de la costa axárquica son los campings situados en la parte más occidental de Torre del Mar, junto al río Vélez. Uno de estos establecimientos es el Laguna Playa (el otro se llama Torre del Mar), que está a un paso de la playa. En temporada alta es posible alquilar una parcela por tan sólo 20 euros (sólo incluye dos personas y una tienda), aunque también hay otras opciones, como espacios de mayor tamaño, caravanas o bungalós. Entre sus instalaciones, destacan especialmente sus piscinas y un parque infantil. Además, por su ubicación es un lugar idóneo para disfrutar de actividades en plena naturaleza, como distintos deportes náuticos, senderismo o submarinismo.

