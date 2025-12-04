Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del camión volcado en la A-92M, este jueves. Tráfico

Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera

Los vehículos están tomando la a-45 como alternativa ya que el vehículo accidentado se encuentra atravesado ocupando los dos carriles. El conductor, evacuado al hospital

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:49

El vuelco de un camión ha cortado desde primera hora de la mañana de este jueves 4 de diciembre el tráfico de la autovía A- ... 92M, que une el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada, a la altura de Antequera. Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, tras el accidente el tráiler ha quedado atravesado y ocupando los dos carriles de la citada calzada en dirección Granada.

