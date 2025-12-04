Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera

El vuelco de un camión ha cortado desde primera hora de la mañana de este jueves 4 de diciembre el tráfico de la autovía A- ... 92M, que une el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada, a la altura de Antequera. Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, tras el accidente el tráiler ha quedado atravesado y ocupando los dos carriles de la citada calzada en dirección Granada.

El siniestro, registrado en el kilómetro 23 de la A-92M sobre las 4.30 horas, al parecer no está ocasionando retenciones ya que la circulación se ha desviado a través d la A-45. El corte de la circulación, según tráfico, afecta desde el punto kilométrico 23 hasta el 0, ya en Loja, en la provincia de Granada.

📢⚫️Cortada en Málaga la A-92M en Antequera, por un accidente.



➡️Sentido Granada.

➡️Corte entre los P.K 23 al 0. pic.twitter.com/aUdcoFppBF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 4, 2025

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras, bomberos y sanitarios que han evacuado a un hombre de 48 años al hospital de Antequera. Por el momento se desconocen las circunstancias que han motivado el siniestro.

Retenciones en la MA-20

Por otro lado, otro accidente en el que se han visto implicados una moto y dos vehículos ha generado también este jueves hasta dos kilómetros de retenciones en la MA-20, en el kilómetro 10,4, sentido Torremolinos. El alcance se ha registrado sobre las 7.50 horas y ha afectado al carril izquierdo a la altura del túnel Ortega Prados (popularmente conocido como falso túnel de Carlos Haya).

Sobre las 8.30 horas de la mañana se han retirado los vehículos afectados y Tráfico esperaba sobre esa hora recuperar la normalidad en la circulación en breve espacio de tiempo.