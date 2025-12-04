Retiran la custodia a los padres de una menor de dos años por desnutrición y suciedad, y da positivo en cocaína en Málaga

La Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de una menor de dos años que fue entregada a una familia de acogida de urgencia ... por un supuesto caso de negligencia y riesgos, y que, tras un chequeo médico, dio positivo en cocaína.

Según han informado a SUR fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, la retirada se llevó a cabo por «negligencia y riesgos» —catalogan oficialmente los técnicos—, que supone, carencia alimentaria, un ambiente insalubre y falta de atención, entre otras circunstancias.

De esta manera, la menor fue asignada a una familia de acogida de urgencia, que la trasladó al Hospital Materno-Infantil, donde los facultativos le practicaron un examen y detectaron que tenía restos de estupefacientes en el cuerpo.

Según las mismas fuentes, el martes se ultimó el trámite para decretar el desamparo provisional de la menor. De los hechos se ha dado cuenta a la Policía Nacional, concretamente a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Torremolinos, que mantiene una investigación abierta, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.