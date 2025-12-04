Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retiran la custodia a los padres de una menor de dos años por desnutrición y suciedad, y da positivo en cocaína en Málaga

La Junta entregó a la pequeña a una familia de acogida de urgencia y en el Hospital Materno-Infantil, durante un chequeo, se detectó que tenía restos de estupefacientes

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:37

La Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de una menor de dos años que fue entregada a una familia de acogida de urgencia ... por un supuesto caso de negligencia y riesgos, y que, tras un chequeo médico, dio positivo en cocaína.

