Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta que afecta a un conocido antidepresivo que se utiliza para tratar trastornos ... de ansiedad, depresivos y dolor neuropático periférico diabético. Sanidad ha ordenado la retirada de varios lotes de este fármaco tras detectar una impureza por encima del límite establecido.

El medicamento afectado es la Duloxetina Pensa Pharma 60mg en su formato de cápsulas duras gastrorresistentes EFG, comercializado por Towa Pharmaceutical Europe, S.L.

Concretamente, la Aemps ha retirado del mercado todas las unidades distribuidas a farmacias y hospitales de: Duloxetina Pensa Pharma 60mg capsulas duras gastrorresistentes EFG, 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) (NR: 79371, CN: 704751) Lote: 231441, con fecha de caducidad 30/06/2026; y la Duloxetina Pensa Pharma 60mg capsulas duras gastrorresistentes EFG, 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio) (NR: 79371, CN: 706553) lote: 231514, con fecha de caducidad 31/05/2026 y el lote: 240603, con fecha de caducidad 30/11/2026.

Los pacientes que estén tomando este medicamento deben comprobar si se trata de alguno de los lotes afectados y, de ser así, lo retiren. No obstante, Sanidad asegura que esta alerta no supone un riesgo vital para los pacientes.