Enclaves malagueños que hay que conocer en otoño

El otoño es la estación favorita de muchos viajeros porque es rico en matices. En la provincia de Málaga, además, adquiere mayor valor gracias a las temperaturas templadas de las que se suele disfrutar al menos durante el primer tercio. Gracias a ello, a lo largo y ancho del territorio malagueño hay numerosos destinos que son especialmente idóneos para disfrutan en los últimos meses del año. Ya sea por sus valores biológicos y paisajísticos, por su patrimonio histórico o por su gastronomía, hay muchas zonas y municipios en la provincia a los que hay que acercarse este otoño para disfrutar de colores, sabores y olores.

1 Aventura en la Sierra Norte de Málaga

Vías ferratas, biclicleta de montaña, rafting, senderismo o incluso arborismo son algunas de las actividades que se pueden hacer este otoño en la comarca de la Sierra Norte de Málaga, que incluye a pueblos como Archidona, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco o Cuevas de San Marcos, entre otros. La singular orografía de esta zona nororiental de la provincia de Málaga es idónea para realizar turismo activo en enclaves de gran valor paisajístico, como la Sierra de Camarolos o uno de los ríos más caudalosos de Andalucía. En estos días de otoño todavía se puede descender en balsa por el Genil, subir hasta una de las cimas más elevadas de la provincia de Málaga (El Chamizo) o practicar el arborismo, una actividad que se realiza hoy en unas instalaciones situadas cerca de Villanueva del Trabuco. Esta última actividad, que se puede contratar con la empresa Pindongos desde seis euros por persona, permite moverse entre árboles a través de tirolinas, vías ferratas y otros retos llenos de adrenalina. Los que prefieran tener los pies sobre la tierra siempre podrán optar por las numerosas rutas que hay en la zona, entre las que se encuentran las distintas etapas de la Gran Senda de Málaga, el itinerario europeo GR-7 o el Camino Mozárabe (ruta jacobea).

Parque del Arborismo en Villanueva del Trabuco.

2 La Ruta de los Tajos de la Axarquía.

Desde Comares, al que se le denomina con el merecido apelativo de 'balcón de la Axarquía', hasta Alfarnatejo, el segundo pueblo más elevado de la provincia, se encuentra uno de los parajes más singulares del territorio andaluz. Además de sus densos olivares, esta ruta ofrece un espectacular recorrido por más de una decena de impresionantes tajos calizos, que alcanzan su máximo esplendor cuando en el entorno adquiere sus primeros tonos verdes. A lo largo de este recorrido, se puede percibir como la naturaleza, a través de la erosión, ha esculpido sobre la roca formas desafiantes, insólitas, vertiginosas y, a veces, casi imposibles. Los tajos Bermejo, del Fraile, Gómer, de Doña Ana o de Mazmúllar son algunos de los cortantes más interesantes de esta zona de la Alta Axarquía. Se puede optar por verlos desde abajo o, en algunos casos, realizar rutas que se aproximan o incluso suben hasta estos impresionantes roquedales.

Tajos de la Alta Axarquía.

3 Los pueblos al sur de la Sierra de las Nieves.

Istán y Ojén son dos de los pueblos malagueños más privilegiados, ya que se encuentran entre el parque natural de la Sierra de las Nieves y el Mar Mediterráneo. Gracias a ello cuentan con numerosas posibilidades para una estación como el otoño malagueño, especialmente templado. Además de poder visitar sus respectivos cascos urbanos, se puede disfrutar de bonitos paseos y rutas senderistas por su entorno. De hecho, una de las posibilidades más interesantes es el itinerario que une a ambos pueblos en lo que hoy es una etapa de la Gran Senda de Málaga (la ruta ya existía con anterioridad). Este camino, que tiene cierta dureza, atraviesa el paraje del Juanar, donde también se pueden hacer itinerarios más cortos. Además de densos bosques de pinos y algunos pinsapos, en esta zona hay otros atractivos turísticos, como el río Verde, el pantano de la Concepción, el Castaño Santo o las Cuevas Altas y Bajas de Ojén.

Vista del pueblo de Istán desde la cima de la Concha.

4 El Alto Genal.

El paisaje más otoñal aguarda cada año en el castañar de la Serranía de Ronda. Más concretamente, esta masa de árboles de hoja caduca se puede ver en los pueblos del Alto Genal, entre los que se encuentran los municipios de Parauta, Igualeja y Pujerra. En ese triángulo aguardan sorprendentes y coloridos paisajes a partir de mediados de octubre. Los días previos tendrá lugar la cosecha de las castañas, que concluirá prácticamente en el inicio de noviembre. Para celebrarlo tanto los citados pueblos como otros de la zona, como Genalguacil, Jubrique o Faraján, celebran los populares tostones, en los que se asa este fruto seco y se marida con anís seco o mistela. En el caso de Pujerra, esa tradición se ha convertido hoy en la Fiesta de la Castaña, la principal cita gastronómica del otoño en el Valle del Genal. El otoño es también el mes idóneo para disfrutar de las setas, siempre y cuando la climatología lo permita, en distintos establecimientos de restauración de la zona.

Vista de Igualeja en el ecuador del otoño.

5 El entorno del Desfiladero de los Gaitanes.

Aunque el Caminito del Rey se ha convertido en el principal reclamo turístico del conjunto de los Tres Embalses (Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadalteba), esta zona de la provincia cuenta con más recursos para disfrutar en el último trimestre del año. Entre ellas, está el propio monumento natural del Desfiladero de los Gaitanes, que se puede ver desde la zona sur; la Necrópolis de las Aguilillas, en el camino hacia Campillos; las ruinas de Bobastro o los distintos miradores habilitados en la zona. Además, existen bonitas rutas senderistas para conocer los impresionantes paisajes de este enclave que alterna las montañas con los pantanos.

Ruinas de Bobastro, en el Desfiladero de los Gaitanes.

6 Ruta geológica por Antequera.

El paraje natural del Torcal y su entorno calizo forman uno de los conjuntos geológicos más interesantes del país. Si bien en el otoño, el Torcal de Antequera se convierte en un gran atractivo, no hay que desdeñar las sierras y otros enclaves de su entorno, como la de las Cabras, la de las Chimeneas o la famosa Peña de los Enamorados, catalogada como Monumento Natural de Andalucía. Además de las rutas de senderismo que sirven para acceder o para recorrer el Torcal, también hay interesantes itinerarios que suben hasta la sierra de las Cabras o la Peña de los Enamorados. Algunos de ellos no están del todo bien señalizados. En el caso de la citada peña, no es recomendable para las personas que tengan vértigo. La recompensa a estas rutas alternativas radica no sólo en las originales formas calizas que se pueden ver sino también las bonitas vistas panorámicas de la zona.

Sierra de las Cabras.

7 El valle del Turón.

Siempre y cuando las lluvias acompañen, el otoño es una estación idónea para adentrarse en el valle del Turón, un río que nace en el término municipal de El Burgo para llevar sus aguas al embalse del Conde del Guadalhorce, ya en el término municipal de Ardales. En su recorrido sus aguas forman pozas espectaculares y pasan por algunos puentes con historia. Este itinerario también permite conocer algunos de los capítulos más importantes de la historia de Andalucía, como la toma de la fortaleza del Turón o las andanzas del sanguinario Pasos Largos, considerado por muchos como el último bandolero. Los últimos meses del año brindarán una buena ocasión para conocer tanto el patrimonio natural como el histórico de este verdadero vergel de la Sierra de las Nieves, protegido en parte como Reserva de la Biosfera y como Reserva Ecológica.

Valle del Turón

8 Casares.

El pueblo que vio nacer a Blas Infante a finales del siglo XIX es uno de los que mayor atractivo turístico tiene en la provincia de Málaga. Por un lado, en su casco urbano cuenta con un importante legado monumental, que pasa por los restos de su antiguo castillo árabe, que a su vez alberga a la antigua parroquia de la Encarnación (hoy Centro Cultural Blas Infante). A eso hay que añadir la singular disposición del casco urbano, que ha dado lugar al sobrenombre del ‘pueblo colgante’, la fuente de Carlos III o la casa natal del antes mencionado Infante. Pero, además de los tesoros de su núcleo urbano, en su término municipal hay importantes vestigios romanos, como los restos de la ciudad de Lacipo, y medievales, como los Baños de la Hedionda o la Torre de la Sal (en Casares Costa). Otro atractivo más está en sus valores ecológicos, ya que, además de contar con el paraje natural de Sierra Crestellina, tiene enclaves de gran interés geológico y biológico, en los Canutos de la Utrera (el complejo ‘kárstico’ más meridional de Europa) o en el Monte del Duque (en Sierra Bermeja). A todo ello hay que unir la rica gastronomía local, en las que sobresalen el queso de cabra de raza payoya y el pan artesanal.

Vista del casco urbano de Casares.

