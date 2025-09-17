Cervezas, moda y celebraciones para disfrutar del fin de semana en Málaga

La cerveza será protagonista este fin de semana en Torrox, que celebra una nueva edición de su popular Oktoberfest con varias actividades paralelas. La fiesta ... abrirá sus puertas el jueves a las seis de la tarde, mientras que el resto de los días arrancará a mediodía. Más detalles

Viernes y sábado Pasarela Larios

La Pasarela Larios Málaga Fashion Week celebra su edición número catorce este viernes y el sábado. Diseñadores noveles y consagrados tanto nacionales como de Ucrania, Argentina y Cuba se darán cita en la calle Larios, que volverá a desplegar su gran alfombra de 300 metros de longitud, la más larga de Europa. Este año la diseñadora de moda flamenca Aurora Gaviño recogerá el Alfiler de Oro 2025. Más información

Del viernes al domingo Fiesta de la Cabra Malagueña

Dar el biberón a un chivo, degustar quesos o adquirir productos de la tierra son algunos de los ingredientes de la Fiesta de la Cabra Malagueña, que se celebra del viernes 19 al domingo 21 en Casabermeja. La celebración, que reinvidica el valor de una cabra que es emblema de la comarca, cuenta además con visitas guiadas o un mercado. Más detalles

Del viernes al domingo Festival Árabe Andalusí en Salares

Salares retrocede en el tiempo este fin de semana para celebrar su Festival Árabe Andalusí, que rememorará la época en la que convivían en la localidad judíos, árabes y cristianos. El pistoletazo de salida se dará el viernes con el tradicional vídeo-reportaje en el que se recuerda lo ocurrido en el último año y a las 21.40 horas comenzará el concierto de 'Alcabala' antes de celebrarse un pasacalles con la música del Trío Axarquía. Conciertos, conferencias o talleres didácticos, como por ejemplo uno de especias, forman parte del programa de actividades de esta edición. Más información

Del viernes al domingo XI Fiesta de la Quema en Algarrobo

Algarrobo rememorará este fin de semana uno de sus episodios históricos más importantes en su XI Fiesta de la Quema, declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga. Un año más, la localidad axárquica viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas junto a varias actividades dirigidas a todos los públicos. Más detalles

Este fin de semana Agenda de conciertos

El CalaPop vuelve este fin de semana a Mijas, mientras que en la capital la Cochera recibe este viernes a Modermain, el nuevo proyecto de Ramone, el dibujante de cómic con portadas míticas para Extremoduro y Marea, que ofrece composiciones de rock ecléctico con humor. Además, el sábado llegará PenÚltimo Tributo, homenaje a Manolo García y El último de la fila, y el domingo el Elvis Experience, a cargo del malagueño Blue Angel, campeón del concurso internacional 'Best Elvis de Porthcawl (Gales) de 2024 de imitadores de Elvis Presley. Por su parte, la París 15 recibe el viernes a 90Roll, formación malagueña compuesta por ex de otros grupos locales que recordará exitos de los 90 y el sábado la música electrónica será protagonista con Lyra. A la Sala Trinchera, por su parte, llegará el viernes Julio Benavente y el sábado congregará a Spok Sponha – Sceno – Space Surimi.

Sábado El bienmesabe más grande del mundo

Antequera acoge este sábado una de las citas gastronómicas más esperadas del año: el bienmesabe más grande del mundo, que llega a su cuarta edición. La cita tomará el Paseo Real del mediodía hasta la madrugada y recaudará fondos destinados a la mejora y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Cofradía de Abajo. Más información

Sábado Concurso de Verdiales en Benagalbón

Benagalbón celebra este sábado la XXX edición del Concurso Tradicional de Verdiales con el choque de pandas estilo Montes, que contará con 20 agrupaciones. El certamen comenzará a las 18.00 horas cuando las pandas efectuarán su entrada al toque de paseo hasta llegar a la plazoleta de la iglesia, donde tendrá lugar el 'choque de pandas', una especie de combate entre dos pandas que aceleran el ritmo hasta que una de ellas pierde el compás. Más detalles

Sábado 'La noche se hace arte', en Churriana

Churriana celebra este sábado una nueva edición del encuentro cultural 'La noche se hace arte', que ofrecerá más de 20 actividades y talleres artísticos para todos los públicos. Como en años anteriores, la iniciativa organizada por el distrito y cuenta con la participación de una veintena de colectivos y particulares. La bienvenida será a las 20:00 horas y las actividades comenzarán a partir de las 20:30 horas, para finalizar en la plaza de La Inmaculada con un concierto del grupo Zayas Cover Band. Más detalles

Sábado Homenaje a Teodoro Reding

La Asociación Histórico - Cultural Teodoro Reding, ataviada con trajes de época, llevará a cabo este sábado el XVII Homenaje al gobernador Teodoro Reding. A las 11.30 horas habrá un pequeño pasacalles del grupo de Recreación Histórica del Regimiento Suizo de Reding nº 3, que recorrerá el Paseo de Reding. El acto principal será a las 12 en la plaza de La Malagueta, a los pies de la estatua de este ciudadano suizo y militar del Ejército español que llegó a Málaga y que fue el general que mandó a las tropas españolas que vencieron, por primera vez en la historia, a un cuerpo de Ejército napoleónico en la batalla de Bailén de 1808. Por primera vez, habrá además de la rama malagueña una representación de la familia más directa del homenajeado, que aún habita en la casa natal de Schwyz, y que aportó parte del importe de la escultura de bronce. El acto incluirá un izado de banderas en homenaje al ilustre gobernador y corregidor y culminará con una vistosa salva de honor realizada por los recreadores históricos del colectivo con los fusiles de la época.

Domingo Romería en Torremolinos

La romería de San Miguel, antesala de la feria de Torremolinos, llega este domingo. Contará con 53 carretas, de las que 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores. Entre otros efectivos, habrá 25 voluntarios de Protección Civil así como Puntos Violeta y Arcoiris. La peregrinación comenzará a las nueve de la mañana en la ermita de San Miguel con la bendición de romeros y salida del patrón de Torremolinos hacia la avenida de los Manantiales. Más detalles.

Hasta el 20 de septiembre 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' vuelve a ampliar su estancia en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Hasta el 21 de septiembre The Champions Burger en la terminal de Cruceros

The Champions Burger, el festival gastronómico que busca la 'Mejor hamburguesa de España', se despide este fin de semana de Málaga. Puede disfrutarse de lunes a jueves de 18:00 horas a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas en la terminal de Cruceros del Puerto de Málaga.

Domingo Día de la Pasa en El Borge

El Borge exhibirá su sistema productivo único en el Día de la Pasa, que llega a su XXVIII edición este domingo. La jornada arrancará a las 11 de la mañana y ofrecerá actuaciones de verdiales, demostraciones de la vendimia, una velada flamenca, degustaciones de platos y productos típicos de la zona. Además, en el encuentro que estará apadrinado por el humorista Tomás García se realizará la entrega de reconocimientos y distinciones propios de este día. Más detalles

Domingo 'Quelonia y el mar'

'Quelonia y el mar' es una historia tierna y divertida en forma de canción que habla de amistad y supervivencia. La pequeña tortuga nace una noche sin luna en la playa. Su instinto le dice que debe seguir el reflejo de las estrellas sobre el agua para llegar hasta el mar, pero, confundida por las luces de la ciudad, se adentra sin saberlo en un mundo completamente diferente. El montaje podrá verse este domingo en el Teatro Echegaray en dos funciones, a las 11 y las 13 horas. El precio de las entradas es de 8 euros.

Domingo Ángel Martín, en el Selvatic Fest

El televisivo Ángel Martín llega este domingo a Málaga con su nuevo espectáculo 'Nuevo Material', en el que aborda los temas más actuales y absurdos que nos rodean con su humor característico. La cita es a las 22 horas en Selvatic Fest (Málaga Fórum).