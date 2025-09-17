El Oktoberfest vuelve a Torrox con más cervezas y música

La cerveza será protagonista este fin de semana en Torrox, que celebra una nueva edición de su popular Oktoberfest con varias actividades paralelas. El evento ... se celebrará este año del jueves 18 al domingo 21 en el llano de Ferrara, junto al hotel Iberostar, y además de gastronomía ofrecerá música en directo.

La fiesta abrirá sus puertas el jueves a las seis de la tarde, mientras que el resto de los días arrancará a mediodía.

El Ayuntamiento de Torrox ha presentado hoy una nueva edición de la Oktoberfest, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el conocido como llano de Ferrara, junto al hotel Iberostar, con un programa cargado de gastronomía, música en directo y ambiente alemán. El alcalde, Óscar Medina, acompañado por la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, y el gerente de Birra&Art, José Miguel Macías, organizador del evento con el Consistorio, ha presentado esta cita que tiene lugar en Torrox Costa junto a varios vecinos alemanes ataviados con trajes típicos de las 'volksfest' germanas.

El gerente de Birra&Art, organizador del Oktoberfest junto al Ayuntamiento de Torrox, avanzó que este año además de una amplia variedad de cervezas «típicas de trigo, lager alemanas, internacionales y artesanas» se contará con bandas alemanas, grupos de rock, música festiva y dj's que animarán las noches.

Por su parte, el alcalde, Óscar Medina, destacó que esta celebración es «un homenaje a tantos alemanes que viven en Torrox desde los años 70 y que tanto han aportado a nuestro municipio. La Oktoberfest de Torrox es ya una de las más importantes del sur de Europa y seguimos trabajando para que crezca cada año». Además, indicó que se contará con transporte público para facilitar el acceso a la fiesta y que el evento fue reconocido por la revista Viajar de National Geographic como uno de los más destacados de España junto a los de Madrid, Barcelona y Valencia.