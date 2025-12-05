Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un camión accidentado provoca retenciones en la A-45, a la altura de Antequera

El vehículo ha quedado atravesado en la carretera

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:03

Un camión ha quedado atravesado en el kilómetro 104 de la A-45, a la altura del municipio de Antequera, lo que está provocando retenciones. ... El accidente ha ocurrido sobre las 13.30 horas de este viernes y ha obligado a cerrar los carriles izquierdos en sentido Córdoba y sentido Málaga.

