Un camión accidentado provoca retenciones en la A-45, a la altura de Antequera
El vehículo ha quedado atravesado en la carretera
Málaga
Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:03
Un camión ha quedado atravesado en el kilómetro 104 de la A-45, a la altura del municipio de Antequera, lo que está provocando retenciones. ... El accidente ha ocurrido sobre las 13.30 horas de este viernes y ha obligado a cerrar los carriles izquierdos en sentido Córdoba y sentido Málaga.
El camión se mantenía aún en la vía a las 14.00 horas y la caravana de coches alcanzaba el kilómetro en cada sentido.
Segundo día consecutivo
Este accidente se une al del vuelco de un camión que este jueves también mantuvo cortado desde primera hora de la mañana el tráfico de la autovía A-92M, que unía el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada, a la altura de Villanueva del Rosario. Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el tráiler quedó atravesado y ocupando los dos carriles de la citada calzada en dirección Granada durante varias horas.
