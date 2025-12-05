Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga

La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta en la red social X

EP

Sevilla

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:15

El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, tras detectarse este viernes un terremoto de magnitud ... 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola.

