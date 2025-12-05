La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8

El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, tras detectarse este viernes un terremoto de magnitud ... 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta en la red social X.

🔴 Registrado un terremoto de magnitud 4.8 con epicentro en #Fuengirola #Málaga



▶️Activada fase del preemergencia, situación operativa 0 del Plan Ante el Riesgo Sísmico.

▶️Registrados avisos en 1-1-2 desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba.

▶️Sin… pic.twitter.com/Sq3OJAWXAy — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) December 5, 2025

Ha manifestado que se han registrado avisos en el servicio de emergencia 112 desde municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba apuntando que no se han registrado «daños».

El consejero acompaña su mensaje con un vídeo de consejos del 112 a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un terremoto.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 10.38 horas y se ha localizado a 79 kilómetros de profundidad de esta ciudad de la Costa del Sol Occidental, según el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.

El sistema emergencias 112 ha registrado varias llamadas desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba que alertaban del temblor. En concreto, la primera llamada se ha producido a las 10.42 horas. Así, en Málaga se han recibido llamadas desde la capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Desde la provincia de Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra y Constantina; y desde la provincia de Córdoba, desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa.