Planes para esta Navidad en Málaga

La Navidad ya luce en las calles del centro y en todos los rincones de los municipios de la provincia de Málaga. Ya está abierta ... la veda de compras navideñeras, paseos sin rumbo para ver la decoración y comidas de empresa. Estos días, la agenda de ocio ofrece un amplio abanico de actividades para disfrutar de las fiestas en familia o con amigos: espectáculo de luces, videomapping de la Catedral, ruta de Belenes, animación infantil... ¡Toma nota de los mejores planes en Navidad en la capital y en la provincia!

Luces de Navidad en Málaga: horario, hilo musical y nueva decoración

Tras tres años decorada con ángeles celestiales, calle Larios estrena un nuevo espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz'. El alumbrado permanecerá encendido entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 6.00 horas del día siguiente. (Más información, aquí)

'Video Mapping' en la Catedral de Málaga

También se estrena nuevo espectáculo en el 'video mapping' o proyección arquitectónica de la Catedral, 'El pescador de sueños', basado en un cuento propio de las fechas navideñas. Los pases son a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre. Más información, aquí

'Alice Christmas': el nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llega esta Navidad a Málaga. El jardín botánico histórico de La Concepción se convierte durante estas fiestas en todo un País de las Maravillas. Así, el popular cuento infantil es el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' puede visitarse hasta el 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave de Málaga capital. Toda la información, aquí.

La Catedral de Málaga abre su belén monumental

Las tradicionales citas navideñas se siguen sucediendo en el Centro de Málaga. Una de ellas es el belén monumental que cada año instala en el trascoro de la Catedral la Asociación Belenista de Málaga 'La Alcazaba' (ABEMA). Este belén catedralicio podrá ser visitado diariamente de 10 a 14 y de 17 a 20.30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que no abrirá por la tarde. El 25 de diciembre y 1 de enero no abrirá por las mañanas; y el día de Reyes permanecerá cerrado todo el día. Más detalles, aquí.

Belén solidario en Málaga Nostrum

Las figuras de Playmobil volverán a ser protagonistas en el belén solidario que se podrá visitar en diciembre en el Málaga Factory, en el parque comercial Málaga Nostrum. Organizado por la asociacion Mercader, permanecerá instalado del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026 y podrá verse todos los días (excepto festivos) de 11 a 14 horas y de 17 a 20. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el horario será de 11 a 14 horas. El donativo para la entrada es de un euro y se destinará a la labor de esta asociaciación, que se ocupa de la rehabilitación de los afectados de ictus en la provincia de Málaga.

Programa navideño en el Palacio de Ferias de Málaga

La agenda navideña de actividades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga arrancará este viernes, 5 de diciembre, con 'La Bella Durmiente', un espectáculo de luz y danza que ofrece una reinterpretación del cuento clásico. El 18 de diciembre tendrá lugar la conferencia 'Mentes Expertas' de Victor Küppers sobre desarrollo personal, motivación y optimismo. La agenda continuará el día 19 con el concierto 'Baladas de rock a la luz de las velas', un tributo acústico a bandas históricas de este género como Metallica, Nirvana, Led Zeppelin o Bon Jovi en un ambiente íntimo. Toda la información, aquí.

Plaza Mayor inaugura la Navidad con un Mercado

El centro comercial Plaza Mayor ofrece en diciembre un variado completo de actividades pensadas para toda la familia que combina tradición, creatividad y solidaridad. Para empezar, los días 5 y 6 de diciembre, la plaza central del centro comercial acogerá un Mercado de Navidad que reunirá a 15 marcas locales con propuestas de moda, bisutería, decoración, belleza y fragancias. Dentro del propio mercado, se impartirán dos talleres especializados el viernes y el sábado: uno de coronas de flores a las 12 y otro de cerámica a las 17.30 horas. Más detalles

Agenda festiva en Estepona: zambombas flamencas y más actuaciones musicales

Estepona también ha encendido ya su Navidad con un brillante alumbrado y una amplia agenda festiva. Estas fiestas tan señaladas se llenarán de música, actividades para los más pequeños, conciertos, parques temáticos, tradición y ambiente familiar. Toma nota de la agenda navideña en Estepona..

Torremolinos: más de 60 actividades hasta la Cabalgata de Reyes

Torremolinos también ha arrancado su programación navideña que incluye más de 60 actividades en las que están involucrados asociaciones, colectivos, hermandades y cofradías del municipio. La agenda de actos se prolongará hasta el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes. Entre las propuestas: el Toy Run Solidario, una ruta motera por el municipio para recoger juguetes para los más necesitados (13 de diciembre); la Ruta del Roscón de Reyes que dará comienzo el 20 de diciembre o el Mercadillo Navideño. (Más información, aquí).

Alhaurín de la Torre preapara un programa para toda la familia

La Navidad llega un año más a Alhaurín de la Torre y lo hace con un completo programa de actividades elaborado por el Área de Fiestas y Turismo cargado de música, zambombas y eventos para toda la familia. En la programación destaca la Gran Zambomba, la VIII Navidad Morá, el Certamen de Pastorales o la iniciativa de Villancicos Solidarios. Todo el programa, aquí.