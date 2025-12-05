¿Qué tiempo va a hacer en Andalucía este puente de diciembre?

Arranca (por fin) el puente de la Inmaculada y de la Constitución del mes de diciembre. Se avecinan unos días de asueto y descanso para ... muchos y son muchos los ciudadanos y visitantes que desean saber si el tiempo va a acompañar para dar el pistoletazo de salida a celebraciones, actividades o compras navideñas típicas en estas fechas del calendario.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque espera que para este viernes el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con algunas precipitaciones y algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular, sí apunta un giro del tiempo a partir del sábado: «tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos por la Península y Baleares, durante este día se prevé una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica», indica el parte meteorológico.

En Andalucía, en concreto, Aemet ha activado para este viernes 5 de diciembre, víspera del inicio del puente de diciembre, avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por vientos y oleaje, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora de componente oeste. A media mañana se desactivarán las advertencias en una jornada en la que se prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas «en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas».

Ya para el sábado 6 de diciembre, Meteorología no espera avisos significativos en la región andaluza. Para ese día se esperan cielos muy nubosos en la vertiente atlántica, con nubes bajas acompañadas de precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día, más intensas y probables en las sierras. Sin embargo, en el resto de la región se esperan intervalos de cielos nubosos, tendiendo a abrirse claros durante la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se esperan en ascenso generalizado y localmente sin cambios. Por su parte, las máximas se apuntan sin cambios en el tercio occidental y en ascenso en el resto. En Jaén se esperan 17 grados de máxima; 18 en Cádiz y Granada. Hasta 19 grados marcarán los termómetros de Córdoba y Huelva. 21 se apuntan en Sevilla y Almería mientas que en Málaga se prevén 22 grados. Por último, la previsión indica vientos en general flojos variables, salvo en la vertiente mediterránea donde predominará la componente oeste, con intervalos moderados.

Por su parte, para el domingo 7 también amanecerá con cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica. Cielos poco nubosos en el resto de la comunidad. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

Finalmente, para el festivo del lunes 8 Aemet informa también de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Para esa jornada se apuntan temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero descenso en la vertiente mediterránea, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Por último, Meteorología también prevé vientos flojos variables para la jornada.