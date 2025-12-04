Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate

Aviso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) para las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, ... a la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara así como al huevo, al trigo y al gluten. Se ha retirado de la venta un calendario de adviento de una popular marca de chocolate por un importante fallo en el etiquetado que puede traer riesgos para la salud de los alérgicos o intolerantes a los componentes antes citados.

Se trata del calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D, en cuyo etiquetado no aparece la leyenda en español. Fue la propia empresa fabricante, Mondelēz International, la que detectó la incidencia y la trasladó a las autoridades sanitarias en cumplimiento de la legislación. La compañía destaca que la incidencia únicamente se refiere a la ausencia del etiquetado en idioma español, y que el listado de ingredientes y alérgenos es el que se comercializa habitualmente en España. Además, recalca que hay sólo un lote afectado concretamente.

Los datos del producto implicado son:

-Nombre: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D.

-Marca: Milka.

-Aspecto del producto: Envasado.

-Número de lote: CWS1252831.

- Código de barras: 7622202013584.

-Fecha de caducidad: 31/03/2026.

-Peso de unidad: 163 g.

Temperatura: Ambiente.

Ampliar

Según la información disponible, la distribución inicialmente se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, si bien no se descarta que haya llegado a otras regiones.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, a la soja, a las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de este producto no supone ningún riesgo para la salud.