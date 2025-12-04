Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alerta alimentaria

Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate

Un fallo grave en el etiquetado del producto, vendido en Andalucía, puede tener consecuencias para ciertos grupos de personas

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:55

Aviso de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) para las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, ... a la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara así como al huevo, al trigo y al gluten. Se ha retirado de la venta un calendario de adviento de una popular marca de chocolate por un importante fallo en el etiquetado que puede traer riesgos para la salud de los alérgicos o intolerantes a los componentes antes citados.

