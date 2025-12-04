Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona donde ocurrieron los hechos, en el polígono de San Rafael, en Málaga capital. Migue Fernández

Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años

El joven era todavía inimputable, aunque para la autoridad judicial ha quedado constatada la actuación conjunta de ambos familiares

Irene Quirante
Juan Cano

Irene Quirante y Juan Cano

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

Uno de los tres detenidos por la supuesta violación grupal en Málaga fue denunciado cuando tenía 13 años por agredir sexualmente a su exnovia ... junto a su hermano, que ya era mayor de edad. Por aquel entonces, el menor todavía era inimputable penalmente -solo le faltaban unos días para cumplir los 14-, aunque para la autoridad judicial se pudo probar que ambos familiares actuaron conjuntamente para llevar a cabo los hechos, como ha podido saber SUR.

