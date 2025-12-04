Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años

Uno de los tres detenidos por la supuesta violación grupal en Málaga fue denunciado cuando tenía 13 años por agredir sexualmente a su exnovia ... junto a su hermano, que ya era mayor de edad. Por aquel entonces, el menor todavía era inimputable penalmente -solo le faltaban unos días para cumplir los 14-, aunque para la autoridad judicial se pudo probar que ambos familiares actuaron conjuntamente para llevar a cabo los hechos, como ha podido saber SUR.

Este antecedente se remonta a febrero de 2020. Aunque el sospechoso -que ahora tiene 19 años- no podía ser procesado por la vía penal, su hermano sí, ya que hacía unos meses había alcanzado la mayoría de edad. Este último fue condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años a 14 años de prisión, tal y como se expone en la sentencia, a la que este diario ha accedido.

Según ha quedado acreditado, el menor condujo a la víctima -de 15 años- a una casa en la que se encontraba su hermano con el pretexto de charlar con cierta privacidad, ya que ella quería romper la relación. Así, los adolescentes se introdujeron en uno de los dormitorios para conversar, pero, al cabo de un rato, él intentó sobrepasarse con la chica. Asustada, le tuvo que amenazar con gritar para que cesara en su conducta.

Tras este primer incidente, el investigado se fue con la perjudicada a otra habitación después de hablar con su hermano, quien posteriormente entró también en la misma. Ambos, puestos de común acuerdo, dejaron el cuarto a oscuras y cerraron tanto la puerta como la ventana, lo que dejó a la víctima completamente paralizada por el miedo y lo inesperado de la situación. Fue entonces cuando llevaron a cabo la agresión sexual de manera conjunta.

Así ha quedado probado igualmente para el TSJA, que accedió a rebajar al acusado la pena en seis meses. A la condena de 13 años y medio de prisión, se suma también siete años de libertad vigilada y la prohibición de aproximación y comunicación respecto a la perjudicada por un periodo de 16 años. El ahora investigado no pudo ser procesado por un juzgado de menores al ser entonces inimputable, pese a lo que el relato judicial confirma su participación en la violación conjunta.

La semana pasada fue arrestado junto a otros dos jóvenes veinteañeros como acusados la agresión sexual por turnos y en grupo a otra chica de 18 años en un descampado, en las inmediaciones de la sala de fiestas Rossé Vip Club, donde se habrían conocido. Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 30 de octubre, aunque las detenciones se produjeron hace unos días tras una larga investigación policial para identificar a los presuntos autores.

Para ello, fue clave la colaboración de la discoteca, que captó imágenes de los tres sospechosos en el photocall del local. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres sospechosos tras considerar que el relato de la víctima era «contundente y verosímil», a lo que se unió también el examen médico al que se sometió, que avalaría su testimonio.

Las defensas, no obstante, creen que la decisión judicial ha estado más motivada por el momento social y la alarma que genera este tipo de casos que por las propias pruebas, según han señalado a este medio. En este sentido, han valorado que la denuncia podrían presentar determinadas incongruencias y recuerdan que, por el momento, debe pesar la presunción de inocencia de los investigados, quienes negaron los hechos y hablaron en todo momento de relaciones consentidas en su comparecencia en el juzgado.