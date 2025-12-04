La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

La gran despensa de Málaga ha abierto este viernes en el Paseo del Parque. La Gran Feria Sabor a Málaga se ha puesto en marcha ... en pleno Centro de la ciudad para facilitar que malagueños y visitantes puedan abastecerse en estas fechas navideñas. Un total de 120 productores ofrecerán sus productos más selectos hasta el próximo martes.

Un año más, la feria se ha concebido como la gran fiesta de la provincia, ya que además de los numerosos expositores habrá cerca de 50 actividades paralelas entre presentaciones de productos, showcookings y actuaciones musicales. Sin duda, es el momento que esperan todos los participantes para promocionar sus productos más allá de sus municipios.

Durante los próximos seis días, darse un paseo por el Parque es sinónimo de disfrutar de los mejores quesos, embutidos, vinos, aceites o dulces de la provincia. También la ocasión idónea para descubrir productos exclusivos y degustar otros antes de adquirirlos. «Es el mejor escaparate de todo lo que hacemos en la provincia», resumen los productores.

Los productores que conforman esta enorme despensa destacan que es la ocasión ideal para darse a conocer y que los malagueños prueben sus productos. No sólo es ideal por el elevado número de ventas que se producen sino por lograr hacerse un hueco en los hogares de los malagueños. «Muchas personas repiten todos los años y hasta vienen a buscarnos», añaden.

120 productores y cerca de 50 actividades paralelas podrán disfrutarse hasta el martes

También los hay que se estrenan este año. Es el caso del Convento de las Monjas Mínimas de Archidona, que han desembarcado en la feria con sus dulces artesanos. «Venimos por primera vez con mucha ilusión y mucho esfuerzo porque son muy pocas», resume Milagros Sánchez. «Es una satisfacción dar a conocer lo que hacen porque son dulces completamente artesanos y los ofrecen al mismo precio que en el convento».

Otro que se estrena este año es José Antonio Ruiz, de la empresa Langenal de Arriate. Especializados en productos ibéricos de bellota y castaña, cree que es la ocasión ideal para darse a conocer y fidelizar a nuevos clientes. «Llevábamos años con ganas de venir y por fin lo hemos logrado», resume. Ellos crían a sus cerdos en Faraján y creen que es el momento de darse a conocer. «Hacemos un producto muy exclusivo que queremos que conozcan todos los malagueños».

Entre la amplia mayoría que repite, Alicia San Lorenzo, de Mermeladas Turbojam. Esta empresa de Cútar es la tercera vez que participa y vuelve todos los años porque «tiene un paso de gente muy grande y te permite darte a conocer». En su caso comenzaron con la mermelada de mango y ya cuentan con unos 40 sabores. «Las ventas están muy bien pero lo más importante es la imagen; hay gente que repite todos los años», resume.

La Gran Feria Sabor a Málaga también es la ocasión ideal para conocer productos exclusivos. Es el caso de aceites Rosa Alta, que este año se ha presentado con un original producto decorado con cristales de Swarovski.