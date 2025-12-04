Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Unos 120 productores participan hasta el próximo martes en la Gran Feria Sabor a Málaga

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

La gran despensa de Málaga ha abierto este viernes en el Paseo del Parque. La Gran Feria Sabor a Málaga se ha puesto en marcha ... en pleno Centro de la ciudad para facilitar que malagueños y visitantes puedan abastecerse en estas fechas navideñas. Un total de 120 productores ofrecerán sus productos más selectos hasta el próximo martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque