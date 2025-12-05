El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
El seísmo se ha producido a las 10.38 horas de la mañana, a 77 kilómetros de profundidad, y se ha notado también en otras provincias andaluzas
Málaga
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:48
Un fuerte temblor se ha convertido en protagonista informativo este viernes 5 de diciembre en la provincia malagueña y parte de Andalucía. El terremoto, de ... magnitud 4,8 con epicentro en la localidad de Fuengirola (inicialmente el Instituto Geográfico Nacional informó de una magnitud de 4,2), se ha producido a las 10.38 horas de la mañana a 77 kilómetros de profundidad y se ha sentido en casi toda la provincia malagueña sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.
Según han informado a SUR fuentes del IGN, el terremoto, además de en Málaga, también se ha sentido en diferentes provincias andaluzas como en Granada, Córdoba y Valle del Guadalquivir. En Málaga se han percatado del seismo ciudadanos de la Costa, desde Estepona hasta Motril (también lo han sentido en Benalmádena, Chilches, Torrox o Nerja). En el interior malagueño se ha sentido en Ronda, Antequera o Alhaurín de la Torre. Casi todos reportan un temblor leve de entre 2 y 5 segundos.
Este tipo de terremotos de esta magnitud no son habituales pero, según fuentes del instituto sísmico., «no son extraordinarios» ya que se dan «cada cierto tiempo». El pasado lunes 1 de diciembre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraba otro terremoto de magnitud 3,2 a primera hora, con epicentro en Estepona. El seísmo se produjo a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.
Así se ha sentido en las distintas localidades de la provincia:
Niveles de intensidad por población:
III ALGARROBO
III ALHAURÍN EL GRANDE
III ALMAYATE BAJO,VÉLEZ-MÁLAGA
III ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA COSTA
III CALAHONDA-CHAPARRAL,MIJAS.
III CERRO DEL TORIL,TORREMOLINOS.
III CHILCHES,VÉLEZ-MÁLAGA.
III CIUDAD DEPORTIVA,CÁRTAMA.
III EL PEÑONCILLO,TORROX.
III LOS GÁMEZ,MÁLAGA.
III NERJA.
III OSUNILLAS-PEÑA BLANQUILLA,MIJAS.
III RINCÓN DE LA VICTORIA.
III TORRE DE BENAGALBÓN,RINCÓN DE LA VICTORIA.
III TORROX.
II-III ALHAURÍN DE LA TORRE.
II-III ALMOGÍA.
II-III ALQUERÍA,MIJAS.
II-III ANTEQUERA.
II-III BENAGALBÓN,RINCÓN DE LA VICTORIA.
II-III CAMARILLAS,ALGARROBO.
II-III CAMPANILLAS,MÁLAGA.
II-III CAMPILLOS.
II-III COÍN.
II-III COLMENAREJO,MÁLAGA.
II-III EL MORCHE,TORROX.
II-III LA CALA DEL MORAL,RINCÓN DE LA VICTORIA.
II-III LA PERLA-TORREMUELLE,BENALMÁDENA.
II-III LA SIERREZUELA,BENALMÁDENA.MA
II-III LAS LAGUNAS,MIJAS.
II-III MÁLAGA.
II-III MONTE AZUL,VÉLEZ-MÁLAGA.
II-III OLÍAS,MÁLAGA.
II-III PILAR DEL PRADO,MÁLAGA.
II-III PINILLO. EL,TORREMOLINOS.
II-III RÍO REAL,MARBELLA.
II-III SEXMO,CÁRTAMA.
II-III SITIO DE CALAHONDA,MIJAS.
II-III TORRE DEL MAR,VÉLEZ-MÁLAGA.
II-III TORREMOLINOS.
II-III VÉLEZ-MÁLAGA.
II ÁLAMOS. LOS,TORREMOLINOS.
II ALMAYATE ALTO,VÉLEZ-MÁLAGA.
II BENAJARAFE,VÉLEZ-MÁLAGA
II BENALMÁDENA.
II BENAOJÁN.
II CÁRTAMA.
II CHURRIANA,MÁLAGA.
II COLINA. LA,TORREMOLINOS.
II CORTIJO DE MAZA-EL OLIVAR,MÁLAGA.
II ELVIRIA,MARBELLA.
II ESTACIÓN DE CÁRTAMA,CÁRTAMA.
II ESTEPONA.
II FUENGIROLA.
II GUADALMAR-SAN JULIÁN,MÁLAGA.
II IMAROGA,NERJA.
II LA CAPELLANÍA,BENALMÁDENA.
II LA PACA,ALHAURÍN EL GRANDE.
II MARBELLA.
II MIJAS.
II SAN PEDRO DE ALCÁNTARA,MARBELLA.
II TORREQUEBRADA,BENALMÁDENA.
II VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE,ALHAURÍN EL GRANDE.
Si has sentido el terremoto déjanos tus impresiones en comentarios.
