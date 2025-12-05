Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
IGN

El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga

El seísmo se ha producido a las 10.38 horas de la mañana, a 77 kilómetros de profundidad, y se ha notado también en otras provincias andaluzas

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:48

Un fuerte temblor se ha convertido en protagonista informativo este viernes 5 de diciembre en la provincia malagueña y parte de Andalucía. El terremoto, de ... magnitud 4,8 con epicentro en la localidad de Fuengirola (inicialmente el Instituto Geográfico Nacional informó de una magnitud de 4,2), se ha producido a las 10.38 horas de la mañana a 77 kilómetros de profundidad y se ha sentido en casi toda la provincia malagueña sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

