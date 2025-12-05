Registrado otro terremoto este viernes de magnitud 1,9 en Zafarraya

Nuevo terremoto registrado este viernes 5 de diciembre en Andalucía. Tras el seísmo de Fuengirola, el Instituto Geográfico Nacional ha reportado otro de magnitud ... 1,9 con epicentro en la localidad granadina de Zafarraya. El seísmo se ha producido a las 11.22 de la mañana, a 19 kilómetros de profundidad, sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Este temblor se produce poco tiempo después del registrado en Fuengirola también este viernes de magnitud 4,8. Este terremoto se ha producido a las 10.38 horas de la mañana, a 77 kilómetros de profundidad, y se ha sentido en casi toda la provincia malagueña sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Según han informado a SUR fuentes del IGN, el terremoto también se ha notado en otras provincias andaluzas como en Granada, Córdoba y en la zona del Valle del Guadalquivir. En Málaga se han percatado del seísmo ciudadanos de la Costa, desde Estepona hasta la vecina Motril (lo han sentido en Benalmádena, Chilches, Torrox o Nerja). En el interior de la provincia malagueña se ha sentido en Ronda, Antequera o Alhaurín de la Torre. Casi todos los usuarios reportan un temblor leve de entre 2 y 5 segundos