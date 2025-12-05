Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga

Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria

Especialmente intensos fueron los de 1680, 1755 y 1884, donde el número de muertos y heridos alcanzó cifras importantes, con el colapso además de buena parte de las edificaciones tanto en la ciudad como en los pueblos cercanos

Francisco Cabrera

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:53

Comenta

«Día de San Dionisio Areopagita, a nueve de octubre y a los nueve de la Luna de septiembre del año de 1680, a las ... siete y cuarto de la mañana, estando el Sol claro… y el cielo sereno. La tierra y el mar en calma, sin moverse átomo de viento, llegó a esta ciudad por la parte del mar, según los marineros sienten, un terremoto tan grande, tan espantoso y dilatado que, según común opinión, no han visto, no han oído ni leído los nacidos, otro semejante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria

Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria