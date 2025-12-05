La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

La Cueva de 1900, cadena de restauración granadina, ha estrenado en Malaga su nueva imagen de marca. La taberna fundada en el año 2003 acaba ... de reformar el primer local que abrieron en la capital para, desde aquí, renovar la estética de todos sus negocios.

El renovado establecimiento, que se encuentra en la calle Martínez, abrió sus puertas hace nueve años y fue el primero que estrenó la empresa en la provincia. Tras permenecer cerrado durante un mes y medio, reabrió sus puertas el pasado 28 de noviembre coincidiendo con el encendido del alumbrado en la ciudad. Del proyecto se ha encargado el estudio local Lago Interioriza.

El nuevo restaurante tiene una estética más moderna aunque sin perder la esencia ni olvidar sus orígenes. Han cambiado la tradicional barra por otra más novedosa en forma de mesa y han incorporado diferentes colores cálidos. En el negocio continúan teniendo un gran peso los embutidos y las chacinas, que se ponen como tapeo con la bebida. «Hemos empezado por Málaga porque es muy importante para nosotros», resumen sus responsables.

El cambio -detallan- no es sólo estético, ya que han modificado por completo la identidad corporativa: el logo, la vajilla, la carta, el uniforme. El resto de establecimientos prevén renovarlo en el plazo de dos años.El director de explotación de la empresa, Carlos Hodar, y la directora de marketing, Claudia Villamil, apuntan que con el cambio también pretenden hacerle el trabajo más fácil a los empleados, para que se sientan a gusto e involucrados.

Respecto a la oferta gastronómica destacan también algunos cambios que vienen a completar la carta. En los desayunos han incluido los molletes y en a la hora de comer han incorporado algunas entradas como la gilda con tomate seco, boquerón, aceituna y piparra, o las cazuelas como los huevos con jamón, las migas o las puntas de solomillo.

Vínculo con la ciudad

Desde el estudio de interiorismo aseguran haber realizado una reforma integral que refuerza las raíces de la empresa y consolida su vínculo con la ciudad. El proyecto -añaden- pretende mejorar la operativa y elevar la experiencia del cliente. Inspirado en los colmados tradicionales, el nuevo espacio incorpora soluciones que responden tanto a lo operativo como a lo simbólico

La historia de La Cueva 1900 arranca en Granada, en una tienda de comestibles abierta en 1970 por Antonio y Ángeles: Cárnicas Zurita, que aún hoy sigue funcionando. De allí nace un modelo de negocio que evoluciona hacia la hostelería sin perder su alma de chacinería, y que hoy se reconoce por la calidad de sus embutidos y su compromiso con el producto. Ese carácter, honesto, familiar y gastronómico, ha guiado cada decisión del nuevo proyecto, restaurando su emblemático local que comenzó en 2009.

Añaden que toda la planificación del espacio responde a criterios funcionales: zonas conectadas, almacenamiento eficiente, puntos de apoyo integrados en la estética. A esto se suma una cuidada elección de materiales —mármol rojo que conecta con el producto, madera de roble inspirada en los años 50-60, suelo porcelánico con referencias granadinas— y una paleta cromática donde destaca los tonos verdes por la inspiración del cercano Mercado de Atarazanas.