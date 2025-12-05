Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cadena abrió su primer local en la capital hace nueve años. Migue Fernández

La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

El grupo de restauración granadino reforma su local de la calle Martínez con un diseño que prevé implementar en todos sus establecimiento de España

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:29

Comenta

La Cueva de 1900, cadena de restauración granadina, ha estrenado en Malaga su nueva imagen de marca. La taberna fundada en el año 2003 acaba ... de reformar el primer local que abrieron en la capital para, desde aquí, renovar la estética de todos sus negocios.

