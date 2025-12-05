Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Las torres de Martiricos superan los 110 metros y cada una tiene 30 plantas. Daniel Torres vive en la 20 y, a esa altura, el ... terremoto ocurrido a las 10.38 de esta mañana no le ha pasado desapercibido. «Ha empezado a moverse todo durante unos seis o siete segundos, me ha dado la sensación de que paraba y me he tranquilizado, pero a los tres o cuatro segundos ha vuelto a temblar todo y ha sido cuando me he levantado y he comenzado a vestirme ante lo que pudiera pasar».

Daniel Torres, ingeniero informático de profesión, se encontraba en su casa trabajando cuando ha sentido la fuerte sacudida. «La silla se movía hacia delante y hacia atrás, un armario que tengo justo al lado de la mesa crujía», comenta aún con la voz acelerada. «He sentido miedo, aunque ha durado poco. Ha sido corto, pero muy intenso». Sin embargo, su novia, que se encontraba en la cocina preparando café, no lo ha notado. «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente».

De hecho, Daniel asegura que el terremoto que sacudió a Málaga el 25 de enero de 2016 «fue mucho mayor, parecía que los muebles se iban a desmontar». Y aquel no lo vivió en una planta 20 sino en un tercer piso, aunque en aquella ocasión la intensidad del seísmo fue de 6,3 grados y, la primera sacudida, duró 30 segundos.

Estos son los testimonios de lectores de SUR que han sentido el terremoto desde distintos puntos de la provincia.

1 roberdlv_118 «En Carlinda, se movió el sillón y las pantallas del ordenador»

2 hugogonz_1744194739 «Se sintió muy fuerte en Benalmádena. Cerca del Xanit, se movieron las hojas de las plantas y fue una sensación muy desagradable»

3 gallardo.jorge «Muy bestia, se ha movido todo el chalet en Benajarafe»

4 cristoff_1764322222 «En Cártama se ha notado sobre las 10.40 horas; muy suave, dos segundos, pero se ha notado»

5 _Juan González «Lo he sentido en Arroyo de la Miel a las 10.38 horas. Vivo en la última planta de un edificio de cuatro pisos. Ha sido como el fuerte traqueteo que se experimenta en un tren al hacer un cambio de vías».

6 Mirror «Me han llamado mis familiares que viven en pisos altos y dicen que se ha movido toda la casa. En los bajos, no se ha notado, pero mis perros han ladrado como descosidos»

7 ianmalaga_9335 «Lo he sentido en la Malagueta. El sillón se ha movido bastante»

8 pascualgrima_1711353264 «Lo he sentido sobre las 10.40 horas. Se ha movido el suelo del piso e incluso las puertas durante 10 segundos»