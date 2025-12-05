Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Daniel Torres estaba trabajando desde casa en el momento del seísmo y asegura haber sentido bastante miedo

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:10

Las torres de Martiricos superan los 110 metros y cada una tiene 30 plantas. Daniel Torres vive en la 20 y, a esa altura, el ... terremoto ocurrido a las 10.38 de esta mañana no le ha pasado desapercibido. «Ha empezado a moverse todo durante unos seis o siete segundos, me ha dado la sensación de que paraba y me he tranquilizado, pero a los tres o cuatro segundos ha vuelto a temblar todo y ha sido cuando me he levantado y he comenzado a vestirme ante lo que pudiera pasar».

