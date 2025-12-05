Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Antonio Navarro, en una imagen de archivo. SUR

El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps

Navarro pierde así la secretaría general del partido de manera cautelar, a la espera de que haya resolución judicial

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:26

Comenta

El PSOE ha acordado este jueves la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos y concejal en el Ayuntamiento, ... después de que este periódico publicara una batería de mensajes de WhatsApp que una militante ha presentado ante la Fiscalía y que considera constitutivos de un presunto delito de acoso sexual. La dirección del partido, que tenía una denuncia interna desde junio por la que abrió expediente que aún no ha resuelto (pese a que debería haberlo hecho en un plazo máximo de tres meses), ha optado por apartarlo provisionalmente mientras avance la investigación.

