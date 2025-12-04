Margarita del Cid: «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado»

La alcaldesa de Torremolinos y presidenta del órgano del Partido Popular de Málaga que coordina a estos cargos públicos, Margarita del Cid, ha trasladado a ... los medios sus impresiones tras conocer la denuncia por presunto acoso sexual presentada contra el secretario general del PSOE en la ciudad costasoleña, diputado provincial y miembro de la Corporación municipal torremolinense, Antonio Navarro. «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado», ha asegurado, tajante, Del Cid.

La regidora torremolinense, que se ha mostrado «atónita», ha lamentado que la socialista denunciante tuviera que ir a la Fiscalía ante «la inacción» por parte de la ejecutiva federal socialista ante unos hechos sobre los que informó en el mes de junio.

«No es un hecho aislado, coincide con otras denuncias que se han hecho y son un episodio bochornoso», ha insistido, para asegurar: «No solo ha sido tapar, hemos tenido conocimiento de que a esas mujeres que han tenido la valentía de denunciar, a las que siempre les estamos diciendo que tienen que denunciar y ser valientes, se les ha pedido que se callen y tengan confianza, una vez que han reclamado al ver que a sus denuncias no se les daba trámite».

«Se les ha pedido silencio y confianza y, lo peor, una de las personas que se ha reunido con ellas es la líder de los socialistas andaluces, una mujer que debería de comprendernos, protegernos, ampararnos... con independencia de quien votemos», ha reflexionado

«Se les ha pedido silencio y confianza y, lo peor, una de las personas que se ha reunido con ellas, como hemos sabido sabido, es la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, una mujer que debería de comprendernos, protegernos, ampararnos... con independencia de quien votemos», ha reflexionado Del Cid, que ha dejado claro que no busca pedir explicaciones judiciales, pero sí políticas.

Al hilo, ha planteado algunas preguntas. «¿Desde cuando tiene conocimiento el Partido Socialista de Málaga de esas denuncias y de esas conversaciones de WhatsApp que a todos nos han avergonzado?«, se ha preguntado Del Cid, haciendo hincapié en que los mensajes que se han hecho públicos «son muy desagradables y, en un contexto laboral, absolutamente improcedentes».

«¿Por qué no se actúa desde el PSOE? ¿Qué pretenden hacer ocultando estos casos?», se ha cuestionado también la dirigente del PP malagueño, quien ha reclamado explicaciones a los secretarios generales del PSOE de Andalucía y de Málaga, María Jesús Montero y Josele Aguilar, respectivamente.

Para Del Cid hay que centrarse «no en la denuncia en sí, que ya tiene su recorrido judicial propio al haberlo elevado a la Fiscalía; sino en la responsabilidad que supone haber sido conocedores de este caso y no haber actuado con contundencia».