Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Margarita del Cid comparece ante los medios tras el Consejo de Alcaldes del PP. SUR

Margarita del Cid: «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado»

La regidora de Torremolinos y presidenta del Consejo de Alcaldes del PP califica como «bochornoso» lo ocurrido y exige responsabilidades a las direcciones federal, regional y provincial del PSOE

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:12

Comenta

La alcaldesa de Torremolinos y presidenta del órgano del Partido Popular de Málaga que coordina a estos cargos públicos, Margarita del Cid, ha trasladado a ... los medios sus impresiones tras conocer la denuncia por presunto acoso sexual presentada contra el secretario general del PSOE en la ciudad costasoleña, diputado provincial y miembro de la Corporación municipal torremolinense, Antonio Navarro. «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado», ha asegurado, tajante, Del Cid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Margarita del Cid: «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado»

Margarita del Cid: «Las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado»