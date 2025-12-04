Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PSOE de Torremolinos, bajo la lupa por nuevas acusaciones de machismo

Tres mujeres han dimitido de la Ejecutiva en los últimos meses por discrepancias con Antonio Navarro. La secretaria municipal también denunció acoso laboral

Alberto Gómez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:02

Los mensajes de tono personal y sexual por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, a una militante suponen la gota que ... ha colmado un vaso que llevaba meses a punto de desbordarse. Hace meses que las concejalas socialistas, Maribel Tocón y Nieves Rosales, denunciaron la ruptura de la paridad en la asignación de cargos institucionales del Ayuntamiento. Los socialistas incumplen desde mayo una resolución provincial que obliga a restituir el equilibrio entre hombres y mujeres en portavocías y comisiones.

