Abren diligencias tras la denuncia al secretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

La denunciante asegura que comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante»

EP y SUR

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:37

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE ... del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual, un caso adelantado por SUR este miércoles.

