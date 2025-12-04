Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Del Cid, Sevilla y Morillas, de izquierda a derecha.

Los partidos exigen al PSOE de Málaga explicaciones y responsabilidades políticas

Política. ·

El PP pregunta desde «cuánto tiempo se ha ocultado» la denuncia de una militante contra Antonio Navarro por presunto acoso sexual, IU afirma que las formaciones deben ser «ejemplares» en la protección de las mujeres denunciantes y Vox reclama que se tomen medidas

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:39



PP, Vox e IU, los tres partidos políticos que tienen representación tanto en el Ayuntamiento de Torremolinos como en la Diputación, han exigido esta mañana ... al PSOE de Málaga explicaciones y responsabilidades políticas tras la denuncia presentada por una militante contra el líder socialista torremolinense, edil en ese municipio y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual y que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias preprocesales.

