Los partidos exigen al PSOE de Málaga explicaciones y responsabilidades políticas

PP, Vox e IU, los tres partidos políticos que tienen representación tanto en el Ayuntamiento de Torremolinos como en la Diputación, han exigido esta mañana ... al PSOE de Málaga explicaciones y responsabilidades políticas tras la denuncia presentada por una militante contra el líder socialista torremolinense, edil en ese municipio y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual y que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias preprocesales.

La alcaldesa de Torremolinos y presidenta del Consejo de Alcaldes del PP, Margarita del Cid, se ha preguntado «cuánto tiempo ha ocultado» el PSOE la denuncia de esta militante y ha recordado que antes de llevar la denuncia ante la Fiscalía la puso en conocimiento de los órganos internos del partido -la dirección federal la conocía desde junio- transcurriendo «muchos meses sin que se haya hecho nada».

Por ello, Del Cid ha criticado «la inacción» del PSOE ante un caso de «tanta gravedad» y ha calificado de «desolador» que la víctima se haya visto obligada a acudir a la Fiscalía «porque sus compañeros de partido no hacen nada».

Margarita de Cid ha criticado «la inacción» del PSOE ante un caso de «tanta gravedad»

«¿Qué le ocurre al PSOE con las mujeres? ¿Por qué es tan difícil para ellos adoptar decisiones en defensa de las mujeres?», se ha cuestionado la dirigente popular quien ha exigido «respuestas y acciones inmediatas por parte de los socialistas.

Antonio Sevilla teme que los socialistas no hagan nada

Por su parte, el presidente provincial de Vox, Antonio Sevilla, ha instado al PSOE a tomar medidas «tanto a nivel interno como público» aunque ha mostrado su escepticismo: «Nos tememos que, al igual que cuando excarcelaron a violadores con su ley no asumieron ninguna responsabilidad, esta vez tampoco harán nada».

Sevilla ha dejado claro que para Vox la presunción de inocencia es un derecho constitucional y «bajo ningún concepto vamos a juzgar a nadie antes de que lo haga un juez» y ha criticado que el PSOE ha olvidado «por completo este principio, criminalizando a los hombres por el mero hecho de serlo, sin permitirles esperar a ser juzgados por quien tiene la potestad para hacerlo: los tribunales».

En cuanto al contenido de los mensajes de wasap que Antonio Navarro y la denunciante intercambiaron, el líder de VOX considera que están «completamente fuera de lugar, y que la responsabilidad política es evidente y exigible».

Morillas pide su dimisión

Desde IU su coordinadora provincial, Toni Morillas, ha defendido que los partidos políticos deben ser «ejemplares» tanto en la protección de las mujeres denunciantes como en la puesta en marcha de mecanismos internos que permitan «desterrar las conductas machistas en su seno, actuando con la máxima celeridad» y ha afirmado que Antonio Navarro debe presentar su dimisión de manera «inmediata» y la Justicia debe actuar.

«Las mujeres deben de recibir un mensaje claro cuando se producen estos casos: que su testimonio se va a creer y que las instituciones van a actuar para protegerlas y repararles el daño ocasionado», ha afirmado Morillas,

La líder izquierdista, que ha recordado que este caso constata que las violencias sexuales se producen en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, ha destacado que gracias al feminismo se ha conseguido que cada vez haya menos tolerancia con todas las formas de violencias machistas pero que «queda mucho por hacer para lograr que avance una cultura sexual del consentimiento, que sitúe el respeto y la igualdad en el centro y que destierre de una vez por todas las cultura sexual misógina y patriarcal imperante, que sigue ubicando a las mujeres en una posición de objeto y de subalternidad».