Montero, esta tarde, en Málaga en un acto con motivo del 4-D. Salvador Salas

María Jesús Montero admite que los plazos del PSOE para resolver los expedientes por presunto acoso sexual son «excesivamente largos»

La vicesecretaria general del partido dice en Málaga que conocía la denuncia presentada por la militante socialista contra el líder del PSOE de Torremolinos aunque no el contenido de la misma

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:05

Comenta

María Jesús Montero ha admitido esta tarde en Málaga que los plazos del PSOE para resolver internamente las denuncias por presuntos casos de acoso sexual ... son «excesivamente largos» y el partido debería ser «más ágil». Así se ha pronunciado a preguntas de este periódico después de que la dirección federal del partido conociera desde junio la acusación presentada por una militante socialista contra el líder de la formación en Torremolinos, concejal y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual y que ante la falta de respuesta por parte del partido decidió llevar el caso ante la Fiscalía.

