Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Eran las 10.38 horas cuando la tierra empezaba a moverse en Fuengirola. Pero el seísmo, de magnitud 4,8 y con epicentro en esta ... localidad a 77 metros de profundidad, no todos lo han sentido en la ciudad costasoleña ni tan siquiera compartiendo la misma habitación. El seísmo fue registrado en directo por el medio público Fuengirola Televisión, que en esos momentos retransmitía el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Hablaba la alcaldesa, Ana Mula, desde su mesa mientras la imagen temblaba y el vaso de agua que tenía a su lado se movía de manera notable. Pero la regidora siguió su intervención como si nada estuviera pasando; sintió lo mismo que la inmensa mayoría de los concejales: nada.

No fue lo que le pasó al edil del PP y diputado provincial, Francisco José Martín: «Fue un momento, un tembleque, como se suele decir, y me pregunté qué está pasando que está provocando que yo me mueva». Martín cruzó su mirada con Sheila Jiménez, edil de Hacemos Fuengirola, que notó «cómo había empezado a vibrar el suelo», y pensó que todavía se debía a que su compañero de formación, José Miguel López España, estaba escribiendo en ese momento. Sin embargo, el portavoz de Hacemos Fuengirola, la persona que escribía su lado, no se percató.

«Pensé que me caía»

En las viviendas, algunos vecinos salieron al balcón asustados. «Qué miedo he pasado, no veas cómo se movían las lámparas de cristal y la vajilla», relata una persona que vive en una séptima planta. Otros vieron cómo objetos que tenían en altura se movían e incluso se caían. La Policía Local de Fuengirola, según han informado fuentes municipales, únicamente ha registrado una llamada y el motivo fue la solicitud de información.

La mayoría de los testimonios recabados apuntan en el mismo sentido: «No me he enterado de nada», resumen vecinos y comerciantes. En los centros de trabajo ayudó a que sí se dieran cuenta quienes estaban ante la pantalla de un ordenador. «Se movió la pantalla, la silla también, pregunté a mis compañeros y algunos sí lo habían notado y otros no», cuenta Pilar. En el mismo sentido, apuntan otros, que aseguran que «ha sido una cosa muy rápida, que se ha notado por la vibración de las mesas».

En uno de los bares del centro, casi la única persona que lo ha sentido ha sido Carmen. «Pensé que me caía, me ha dado miedo, no quería desayunar y al rato se me ha pasado, pero como tengo vértigo pensé al principio que era eso, pero era otro mareo diferente», relata.