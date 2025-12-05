Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Fuengirola y su costa desde Mijas Pueblo. García

Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

El seísmo fue vivido de diferente manera por los fuengiroleños, incluso estando en el mismo lugar, y quedó registrado por la televisión municipal cuando retransmitía un pleno

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:49

Comenta

Eran las 10.38 horas cuando la tierra empezaba a moverse en Fuengirola. Pero el seísmo, de magnitud 4,8 y con epicentro en esta ... localidad a 77 metros de profundidad, no todos lo han sentido en la ciudad costasoleña ni tan siquiera compartiendo la misma habitación. El seísmo fue registrado en directo por el medio público Fuengirola Televisión, que en esos momentos retransmitía el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Hablaba la alcaldesa, Ana Mula, desde su mesa mientras la imagen temblaba y el vaso de agua que tenía a su lado se movía de manera notable. Pero la regidora siguió su intervención como si nada estuviera pasando; sintió lo mismo que la inmensa mayoría de los concejales: nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  9. 9 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  10. 10 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo