Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga

Las mascotas malagueñas están de celebración porque Dog City ya ha abierto sus puertas en la capital de la Costa del Sol. Ubicado frente a ... la playa de la Caleta, este nuevo local cuenta con servicio de guardería, hotel, cafetería, tienda de accesorios, adiestradores y veterinarios para que las mascotas estén siempre bajo el mejor cuidado posible.

La inauguración concentró a decenas de perros que, acompañados de sus familiares, pudieron jugar y disfrutar de las instalaciones que desde hoy estarán a su disposición. Mientras tanto, los humanos allí presentes tuvieron catering y DJ para amenizar la reunión. Entre todas estas actividades apareció por sorpresa uno de los socios principales de este proyecto, el actor malagueño Salva Reina. El ganador del Goya afirmó que este era un espacio maravilloso «tanto para las mascotas como para sus cuidadores».

Ana Albaladejo, fundadora de este proyecto, pretende convertir este local en «un centro de referencia» que sirva de ayuda para todas aquellas personas que ya sea por trabajo o viajes no pueden dejar solas a sus mascotas. Desde Dog City tienen clara una filosofía sobre la que enfocar su labor, y es «nada de jaulas». La empresa aboga así por espacios interiores abiertos donde las mascotas pueden relacionarse y jugar entre ellas sin necesidad de estar encerrados. «Todos los espacios los hemos diseñado pensando en nuestros propios perros para que reciban así el mayor cariño posible», afirmó Ana.

La empresa aboga por espacios interiores abiertos donde las mascotas pueden relacionarse y jugar sin necesidad de estar encerrados

Sobre la labor de sus socios, Gonzalo Armentero y Salva Reina, Ana destacó que han sido dos pilares esenciales y que han estado totalmente implicados en el proyecto. «Son unos currantes y sin ellos nada de esto habría sido posible», contó la fundadora. Ana, agradecida, admitió también que gracias al trabajo de todo el equipo, en el que se incluye su pareja José González, ha podido cumplir su gran sueño.

Tras dos años de trabajo el hotel-boutique Dog City por fin abre sus puertas con la misión de ayudar a los malagueños y cuidar de los miembros más vulnerables de la familia cuando nadie pueda hacerlo. Las mascotas tendrán así un lugar donde acudir si sus cuidadores están ausentes o si quieren pasar un rato dentro de la comunidad perruna.