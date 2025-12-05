Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no

Viernes, 5 de diciembre 2025

En este puente de diciembre habrá cambios en las aperturas de las tiendas de Málaga, y Mercadona también hará variaciones en sus supermercados. Habitualmente ... la filosofía de esta empresa es cerrar en festivos y domingos, salvo excepciones en verano, pero en este largo fin de semana se diferenciará. De este modo, en contra de lo habitual, la cadena de alimentación abrirá el festivo del sábado, Día de la Constitución, en su horario habitual. Es decir, de 9 a 21.30 horas (salvo el de Vialia- Estación María Zambrano, que abre de 10 a 22 horas).

La apertura se repetirá en el resto de España salvo en el País Vasco mientras que en Aragón, Navarra y La Rioja el horario de sus tiendas en este sábado festivo será de 9 a 15 horas. En caso de dudas, la página web cuenta con un buscador para saber el horario de sus locales. Horarios de Navidad Respecto a las fiestas navideñas, Mercadona ya ha anunciado que abrirá los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, respectivamente, hasta las 19.00 horas, como ha venido haciendo años atrás y cerrará el 25 de diciembre y el 1 de enero.

