Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:31

En este puente de diciembre habrá cambios en las aperturas de las tiendas de Málaga, y Mercadona también hará variaciones en sus supermercados. Habitualmente ... la filosofía de esta empresa es cerrar en festivos y domingos, salvo excepciones en verano, pero en este largo fin de semana se diferenciará. De este modo, en contra de lo habitual, la cadena de alimentación abrirá el festivo del sábado, Día de la Constitución, en su horario habitual. Es decir, de 9 a 21.30 horas (salvo el de Vialia- Estación María Zambrano, que abre de 10 a 22 horas).

