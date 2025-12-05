¿Cuándo abren las tiendas en Málaga en el puente de diciembre?

Con el inicio de diciembre llega uno de los momentos más esperados del año (aparte de la Navidad). El ansiado puente de la Inmaculada, que ... este año hará que se pueda disfrutar de un fin de semana un poco más largo de lo habitual, ya que habrá tres días de asueto: el sábado 6 (Día de la Constitución), el domingo 7 por estar entre las dos fiestas y el lunes 8, festividad de la Inmaculada Concepción.

Tras dar el pistoletazo de salida con el Black Friday, el sector del comercio en Málaga inicia su campaña de Navidad, que conlleva diversas aperturas extra tanto en festivos como en domingos. De hecho, el pasado 30 de enero levantaron la persiana y este fin de semana también atenderán al público el sábado 6 así como el lunes 8 de diciembre pese a ser festivos. Sin embargo, el domingo 7 descansarán, por lo que en esta ocasión se podrá ir de compras dos de los tres días que forman este año el puente de diciembre.

Por lo tanto, quien quiera podrá aprovechar los festivos para ir de compras en Málaga capital en los centros comerciales Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Málaga Plaza, Larios Centro, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum al igual que las grandes superficies como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno. Por su parte, los pequeños comercios (con una superficie de 300 metros o inferior) tienen potestad para decidir si atienden al público en estos días señalados o no, tanto en la capital como en la provincia, a lo largo de todo el año.

Mercadona abre el sábado

Algunos supermercados también abrirán de manera extra como es el caso por ejemplo de Mercadona, que el sábado 6 abrirá al público en su horario habitual de manera excepcional para volver a retomar su actividad el martes 9.