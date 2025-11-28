La Navidad arranca en el sector del comercio de Málaga con aperturas todos los domingos

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado. Y con su llegada comienza una de las épocas del año más fuertes para el sector del ... comercio: la afluencia de público se multiplica y también las horas de apertura. Así, a partir del 30 de noviembre, comienza la campaña navideña en las tiendas, lo que significa que en Málaga abrirán todos los domingos hasta la festividad de Reyes.

El Black Friday, que se celebra este viernes 28 de noviembre, dará el pistoletazo de salida con sus descuentos a las compras para las próximas fiestas, que se prolongarán durante todo el mes de diciembre y culminarán, tradicionalmente, el 5 de enero. De este modo, será posible ir de tiendas en la capital este último domingo de noviembre así como los días 7, 14, 21, 28 de diciembre y el 4 de enero. Asimismo, los comercios también levantarán la persiana los festivos del 6 (día de la Constitución) y el 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción) y el primer domingo de 2026, el próximo 4 de enero.

Por lo tanto, será posible ir de compras en los centros comerciales Larios Centro, Málaga Plaza, Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum al igual que las grandes superficies como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno. Por su parte, los pequeños comercios (con una superficie de 300 metros o inferior) tienen potestad para decidir si atienden al público en estos días señalados o no, tanto en la capital como en la provincia, a lo largo de todo el año.