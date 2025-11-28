Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Navidad arranca en el sector del comercio de Málaga con aperturas todos los domingos

El Black Friday da el pistoletazo de salida a una de las campañas de compras más fuertes del año

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado. Y con su llegada comienza una de las épocas del año más fuertes para el sector del ... comercio: la afluencia de público se multiplica y también las horas de apertura. Así, a partir del 30 de noviembre, comienza la campaña navideña en las tiendas, lo que significa que en Málaga abrirán todos los domingos hasta la festividad de Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Navidad arranca en el sector del comercio de Málaga con aperturas todos los domingos

La Navidad arranca en el sector del comercio de Málaga con aperturas todos los domingos