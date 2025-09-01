Benagalbón celebrará el XXX Concurso Tradicional de Verdiales

Benagalbón celebrará el próximo 20 de septiembre su XXX edición del Concurso Tradicional de Verdiales con el choque de pandas estilo Montes.

El presidente de ... la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado ha presentado el programa de actos junto a la concejala de Cultura, Paz Couto; la presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo; el presidente de la Federación de Pandas, José María Cuenca, y el artista Antonio Montiel, autor del cartel anunciador de esta edición e Hijo Predilecto de la Provincia.

Salado ha indicado: «No hay mejor manera de empezar septiembre que presentando una de las fiestas más populares y atractivas del panorama provincial». «En Benagalbón se vive la fiesta de los verdiales como en ningún otro sitio», ha hecho hincapié.

«Las calles engalanadas se abarrotan de vecinos y visitantes, amantes y curiosos de la fiesta de los verdiales, mientras las pandas abordan primero el tradicional choque a los pies de la Iglesia de la Nuestra Señora de la Candelaria, para después convertir el pueblo al completo en un inmenso escenario donde fiestero y oyente se tocan de la mano», explica.

Además, Francisco Salado ha querido destacar especialmente el papel de la Peña El Revezo, organizadora del certamen y «auténtico motor y corazón de este concurso», así como la implicación y entrega de todo el pueblo de Benagalbón para mantener viva esta ancestral tradición.

Por su parte, la concejala ha señalado que «la fiesta de los verdiales se ha convertido en referente no solo en la provincia, sino en toda Andalucía».

Con motivo del 30º aniversario, el pregón oficial tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre, a cargo del reconocido experto en flamenco y comunicador Gonzalo Rojo, recientemente homenajeado en la Bienal de Arte Flamenco. El acto se celebrará en los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana.

Ese mismo día se inaugurará una exposición conmemorativa que recopila los carteles anunciadores de la fiesta a lo largo de estas tres décadas, gracias a la colaboración de Fernando de la Rosa. Entre los artistas que han firmado el cartel en ediciones anteriores destacan nombres como Francisco Hernández, Eugenio Chicano, Robert Harvey, Buly, Marina Barbado, Enrique Brinkmann o Xavier Vilató.

Gonzalo Rojo se suma así a una prestigiosa nómina de pregoneros en la que figuran Manuel Alcántara, Miguel Romero Esteo, Juvenal Soto, Salvador Moreno Peralta o José María de Luna.

Y el autor del cartel, Antonio Montiel, ha asegurado «estar encantado de realizar esta obra con la técnica del carboncillo, que tiene como protagonista una mujer, la abanderada, que representa un importante papel en estas fiestas».

El concurso

Un total de doce pandas acudirán el 20 de septiembre a Benagalbón. Diez de ellas son del estilo Montes para participar en el choque: Primera de los Montes, Panda de Montes del Guadalmedina, Panda de Moclinejo, Panda de Jotrón y Lomillas, Panda Santa Catalina, Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda La Cepa, Panda Santón Pitar, Panda Bataná y Panda Primera de Benagalbón. Y habrá otras dos invitadas: Arroyo Conca (del estilo Comares) y Raíces de Almogía (del estilo Almogía).

Este año, como novedad, se incorporará un Premio a la Copla de Pique, así como la recuperación de juegos tradicionales que se integrarán en las actuaciones de las pandas durante la noche festiva.

El concurso comenzará a las 18.00 horas cuando las pandas efectuarán su entrada al toque de paseo hasta llegar a la plazoleta de la iglesia, donde tendrá lugar el 'choque de pandas', una especie de combate entre dos pandas que aceleran el ritmo hasta que una de ellas pierde el compás.

La presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo, ha apelado al lema «`que no te lo cuenten, vívelo tú´ invitando a todos los malagueños y visitantes para vivir una fiesta muy especial».

La entrega de premios tendrá lugar durante la madrugada en la plaza de las Flores del municipio, y la fiesta continuará hasta el amanecer.

Los componentes de las pandas participantes conforman un grupo compuesto por el alcalde, abanderado, violín, dos o tres guitarras, dos platilleros y pandero, a los que se añade el baile.

De esta forma las pandas, ataviadas con los tradicionales sombreros de flores y lazos, actúan en las calles y plazas de la localidad, y los vecinos decoran a la antigua usanza con macetas de flores, palmeras y cañizos.