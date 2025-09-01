Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del certamen. SUR

Benagalbón celebrará el XXX Concurso Tradicional de Verdiales

Doce pandas participan este año en este certamen, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:04

Benagalbón celebrará el próximo 20 de septiembre su XXX edición del Concurso Tradicional de Verdiales con el choque de pandas estilo Montes.

El presidente de ... la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado ha presentado el programa de actos junto a la concejala de Cultura, Paz Couto; la presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo; el presidente de la Federación de Pandas, José María Cuenca, y el artista Antonio Montiel, autor del cartel anunciador de esta edición e Hijo Predilecto de la Provincia.

