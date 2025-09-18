Mercadillo friki, históricos y de Playmobil en Málaga este fin de semana de septiembre

La agenda de mercadillos del penúltimo fin de semana de septiembre en Málaga no va a ser demasiado extensa, pero sí muy variada. Por ejemplo, ... este sábado por la mañana el Málaga Factory (en el parque comercial Málaga Nostrum) acoge a partir de las 12 horas una nueva edición del Friki Market, con todo tipo de merchandising de películas, series de televisión o dibujos animados.

En el mismo espacio, hasta el próximo 27 de septiembre, se desarrollará el Mango Market, un outlet de la firma de moda que ofrecerá prendas de su colección Woman, Man y Kids a precios muy rebajados. El horario es de 10 a 22 horas.

Además, los fans de Playmobil tienen una cita en el centro comercial Rosaleda, que alberga el Mercadillo de los Clicks de 10 a 21 horas y el domingo Muelle Uno desplegará su Zoco Maravilla de 12 a 19 horas. Ese mismo día también, en la plaza de la Trinidad, en el barrio malagueño del mismo nombre, se celebrará la Verbena Remember, que entre otras actividades con motivo del Día del Alzheimer incluirá un mercadillo solidario.

Además, en las diversas celebraciones que se pueden disfrutar en la provincia este fin de semana se incluirán mercadillos como por ejemplo en Algarrobo, Casabermeja y más. Esta es la agenda completa.