Imagen de una edición anterior de la Recreación Histórica de Casarabonela. Archivo. SUR

Casarabonela regresa al siglo XVI con su Recreación Histórica este sábado

Exhibiciones de aves rapaces, gastronomía y música, entre las actividades de la décima edición de estas jornada

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:19

Casarabonela retrocederá en el tiempo este sábado para convertirse en un poblado del siglo XVI recreando costumbres de la época. Será con motivo de la ... X Recreación Histórica del municipio, que contará con vecinos y figurantes ataviados a la antigua usanza.

