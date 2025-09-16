Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

La romería torremolinense, en 2024. SUR

Medio centenar de carretas en la romería de Torremolinos

La celebración llega el 21 de septiembre con la prohibición de encender barbacoas y un dispositivo de seguridad que incluye policías a caballo

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:59

La romería de San Miguel, antesala de la feria de Torremolinos, llega el próximo domingo 21 de septiembre, una fiesta de la que ya se ... pueden dar algunas cifras: 53 carretas, de las que 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores. En cuanto al personal y los medios movilizados, para garantizar la seguridad habrá un despliegue especial de Policía Local, Bomberos, con unos 50 funcionarios de refuerzo. Además, participará en el operativo una unidad de 12 caballistas de la Policía Nacional de Málaga. Asimismo la Romería contará con 25 voluntarios de Protección Civil, con 4 coches. Además, estarán dispuestas dos ambulancias para el recorrido y acampada. En la zona del Pinar, también habrá Puntos Violeta y Arcoiris, en horario de 17.00 a 20.00 horas, que ofrecerán información, asesoramiento y atención si fuese necesaria en materia de igualdad y antes posibles agresiones sexuales.

