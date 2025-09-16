Medio centenar de carretas en la romería de Torremolinos

La romería de San Miguel, antesala de la feria de Torremolinos, llega el próximo domingo 21 de septiembre, una fiesta de la que ya se ... pueden dar algunas cifras: 53 carretas, de las que 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores. En cuanto al personal y los medios movilizados, para garantizar la seguridad habrá un despliegue especial de Policía Local, Bomberos, con unos 50 funcionarios de refuerzo. Además, participará en el operativo una unidad de 12 caballistas de la Policía Nacional de Málaga. Asimismo la Romería contará con 25 voluntarios de Protección Civil, con 4 coches. Además, estarán dispuestas dos ambulancias para el recorrido y acampada. En la zona del Pinar, también habrá Puntos Violeta y Arcoiris, en horario de 17.00 a 20.00 horas, que ofrecerán información, asesoramiento y atención si fuese necesaria en materia de igualdad y antes posibles agresiones sexuales.

El servicio especial de limpieza contará con una dotación de 40 trabajadores distribuidos entre 4 brigadas de barrido, 15 operarios encargados de la limpieza de excrementos de bueyes y caballerías, un vehículo de apoyo con conductor, dos cisternas de baldeo con perfume y desinfectante a lo largo del trayecto, tres barredoras, un tractor de guardia y un camión recolector. También se colocarán 100 papeleras de cartón para el recorrido.

El servicio posterior a la romería será efectuado por 25 operarios encargados de los pinares y el recinto ferial, con el apoyo de un camión compactador para la recogida de bolsas, entre otros medios.

El Ayuntamiento hace hincapié en que, conforme a la Orden de 21 de mayo de 2009 del BOJA, se prohíbe, del 1 de junio al 15 de octubre de cada año encender fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras, y las áreas recreativas y de acampada, aun estando habilitadas para ello, como ocurre en Los Pinares de Torremolinos.

Horario

La peregrinación comenzará, a las 9.00 horas, en la ermita de San Miguel con la bendición de romeros y salida del patrón de Torremolinos hacia la avenida de los Manantiales. Será en este lugar, concretamente a la altura de la Urbanización Los Palacios, donde se lleve a cabo la concentración de carretas y romeros. A las 09.45 horas, a la altura de la rotonda, misa romera, cantada por el coro San Miguel.

La salida de la comitiva partirá a las 10.30 horas desde la avenida de los Manantiales y recorrerá la plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, avenida Joan Miró, calle Rafael Quintana Rosado, carretera de Benalmádena y cruce del Pozuelo en dirección a los Pinares, donde tendrá lugar la acampada de las peñas, asociaciones y colectivos participantes.

El Ayuntamiento instalará cinco abrevaderos en el recorrido para el abastecimiento de agua para los animales. También se instalarán seis servicios públicos a lo largo del itinerario y 12 en la zona de acampada de los pinos.

Habrá actuaciones gratuitas, a partir de las 16.00 horas en la explanada de la ermita animarán la jornada Carlos Bravo, Callejón, Las Carlotas, María de la Colina y Las Soles.

Los premios del Concurso de Carretas y Tractores de la Romería de San Miguel sse entregarán el 26 de septiembre en la Caseta Aguas de Torremolinos a las 22.00 horas.

En cuanto a los mayores, al término de la romería, el Ayuntamiento de Torremolinos les ofrecerá un almuerzo gratuito en los exteriores de la Casilla del Viento, donde se espera una jornada de convivencia y hermandad. Hay doscientas plazas que tienen que reservarse ne los centros de participación activa del municipio.

La romería de San Miguel cumple 85 desde la primera que se celebró, el 1 de octubre de 1940, en la Fuente de la Salud, como fiesta campera. No fue hasta 1950 que la festividad se consagró en honor al patrón de Torremolinos, San Miguel Arcángel.