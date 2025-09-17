'La noche se hace arte' de Churriana ofrecerá más de 20 actividades este sábado

Churriana celebra este sábado, 20 de septiembre, una nueva edición del encuentro cultural 'La noche se hace arte', que ofrecerá más de 20 actividades y ... talleres artísticos para todos los públicos. Como en años anteriores, la iniciativa organizada por el distrito y cuenta con la participación de una veintena de colectivos y particulares. La bienvenida será a las 20:00 horas y las actividades comenzarán a partir de las 20:30 horas, para finalizar en la plaza de La Inmaculada con un concierto del grupo Zayas Cover Band.

También habrá un espectáculo de magia, conciertos de diferentes estilos musicales y un desfile a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' que recorrerá las calles del distrito a partir de las 20:00 horas, así como una barra a cargo del 'Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rosario - Churriana'.

Bajo la temática de 'La Música de Nuestra Vida', las actividades se desarrollarán en varias calles y plazas de Churriana en las que se vivirá un jornada lúdica y festiva de convivencia vecinal. Además, el Área de Juventud instalará una carpa informativa para promover un ocio saludable. Asimismo, la Línea 10 de la EMT, que abarca desde la Alameda Principal hasta Churriana, ampliará ese día su horario nocturno con motivo del evento.

Programación 'La noche se hace arte'

· Inauguración 'Nuestra Música', patio de la Junta de Distrito a las 20:00 horas.

· Espectáculo 'Toda una Vida', patio de la sede del distrito a las 21:00 horas.

· Espectáculo 'La Esencia de la Música', patio de la sede del distrito a las 22:30 horas.

· Espectáculo 'El Sexto Acorde', plaza Piedra Blanquilla, a las 20:30 horas.

· 'Tuna Femenina de la Facultad de Medicina de Málaga', plaza Piedra Blanquilla, a las 21:00 horas.

· Espectáculo 'Sonso Sister', plaza Piedra Blanquilla, a las 21:30 horas.

· Espectáculo de magia de Pablo Romón, plaza del Mirador, a las 20:30 y 22:00 horas.

· 'Bravo por la Música, plaza del Mirador, a las 21:30 horas.

· 'Viva la Música', iglesia San Antonio Abad, a las 21:00 horas.

· 'Un Recorrido por la Música, iglesia San Antonio Abad, a las 22:00 horas.

· Flamenco, plaza San Antonio Abad, a las 21:30 y 22:30 horas

· Desfile Banda de Cornetas y Tambores, salida a las 20:00 horas con el siguiente recorrido: plaza del Mirador, Estación, calle Piedra Blanquilla, calle San Fernando, Doctor Castañón, Gabriel Miró, plaza de La Inmaculada, y llegada a la plaza de La Higuereta.

· Concierto grupo Zayas Cover Band, plaza de la Inmaculada, a partir de las 23:00 horas.

Actividades, artesanía y talleres de 20:00 a 23:00 horas

- Jardines Gerald Brenan:

o Exposición 'La Música de nuestra vida' 50 artistas y más, colabora asociación cultural MIVO.

o Exposición 'Ilustración y Artesanía', colabora asociación cultural MIVO.

- Calle Flor: 'Las Flamenquitas', colabora colectivo Las Biznagueras.

- Calle Doctor Castañón:

o 'Reviviendo los 80 en Churriana: Música, Pubs y Recuerdos' Asociación ARCUSVES.

o Exposición de manualidades: colaboran asociación Serranía Churriana y asociación El Orbeón.

o Exposición «Luthería», colabora Tomás García Márquez.

o Exposición «Artesanía de Crochet con música y +», colabora

o Taller 'Ecos del Cerro del Villar', colabora Cerro del Villar.

- Calle Estación: 'La Feria que llevas dentro' asociación La Caseta.

- Plaza del Mirador: Toldo crochet. Colabora asociación ARCUSVES.

- Plaza de la Cruz:

o 'Nuestra Música: Guateque 1960/70', colabora asociación de jubilados y pensionistas Fuente del Rey.

o Exposición fotográfica 'Malaguismo corre por mis venas', colabora Peña Malaguista.

- Paseo Grice Hutchinson: Jornada de Puertas Abiertas, colabora El taller de cerámica & Moloquita Estudio.