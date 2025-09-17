Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de 'La noche se hace arte' en Churriana 2025.

'La noche se hace arte' de Churriana ofrecerá más de 20 actividades este sábado

SUR

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:56

Churriana celebra este sábado, 20 de septiembre, una nueva edición del encuentro cultural 'La noche se hace arte', que ofrecerá más de 20 actividades y ... talleres artísticos para todos los públicos. Como en años anteriores, la iniciativa organizada por el distrito y cuenta con la participación de una veintena de colectivos y particulares. La bienvenida será a las 20:00 horas y las actividades comenzarán a partir de las 20:30 horas, para finalizar en la plaza de La Inmaculada con un concierto del grupo Zayas Cover Band.

