Empieza la temporada de teatro infantil en el Echegaray y otros planes con niños en Málaga

Dar el biberón a un chivo, degustar quesos o adquirir productos de la tierra son algunos de los ingredientes de la Fiesta de la Cabra ... Malagueña, que se celebra del viernes 19 al domingo 21 en Casabermeja. La celebración, que reinvidica el valor de una cabra que es emblema de la comarca, cuenta además con visitas guiadas o un mercado. Más detalles

Este fin de semana Otras celebraciones en la provincia

Este fin de semana numerosos municipios de la provincia acogen recreaciones históricas y otras celebraciones que incluyen entre sus actividades propuestas dirigidas para los más pequeños de la casa. Casarabonela, Algarrobo o Casares son algunas de las que ofrecen planes en familia. Consulta la agenda completa

Domingo 'Quelonia y el mar'

'Quelonia y el mar' es una historia tierna y divertida en forma de canción que habla de amistad y supervivencia. La pequeña tortuga nace una noche sin luna en la playa. Su instinto le dice que debe seguir el reflejo de las estrellas sobre el agua para llegar hasta el mar, pero, confundida por las luces de la ciudad, se adentra sin saberlo en un mundo completamente diferente. El montaje podrá verse este domingo en el Teatro Echegaray en dos funciones, a las 11 y las 13 horas. El precio de las entradas es de 8 euros.

Hasta el 20 de septiembre 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' se despide de Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Domingo Taller ¡MIMMA, voz y acción!

En el taller ¡MIMMA, voz y acción! pensado para toda la familia, aprenderás el proceso de grabación de voces para cine y televisión, para conocer mejor el trabajo de un actor o actriz de doblaje. La cita es el domingo a las 12 en el Museo Interactivo de la Música y cuesta 6 euros, que incluye la entrada al museo.

Hasta el 21 de septiembre The Champions Burger en la terminal de Cruceros

The Champions Burger, el festival gastronómico que busca la 'Mejor hamburguesa de España', se despide este fin de semana de Málaga. Puede disfrutarse de lunes a jueves de 18:00 horas a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas en la terminal de Cruceros del Puerto de Málaga.