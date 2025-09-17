Casabermeja homenajea a la cabra malagueña con su popular fiesta
La celebración este fin de semana ofrece un mercado gastronómico y artesanal y juegos en familia, entre otras actividades
Málaga
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:19
Dar el biberón a un chivo, degustar quesos o adquirir productos de la tierra son algunos de los ingredientes de la Fiesta de la Cabra ... Malagueña, que se celebra del viernes 19 al domingo 21 en Casabermeja.
Esta edición, la número 16, arrancará el viernes con el pregón, que este año correrá a cargo de Mariano Martín Navas, oriundo de Casabermeja y responsable del popular Mesón Mariano en Málaga capital, que dará paso a la publicación del fallo de la tapa ganadora del XIII concurso de tapas Carta Malacitana. El sábado y el domingo la Plaza Fuente de Abajo acogerá diversas actividades para todos los públicos. Así, los más pequeños podrán disfrutar de juegos tradicionales, globoflexia y talleres creativos o su propia cabrita de plastilina.
Por su parte, la granja escuela instalada en el Arroyo Cantarranas permitirá el contacto directo con los animales, ya que acogerá una exposición de ganado de pura raza malagueña, talleres para dar el biberón a un chivo o incluso posar en un photocall con ellos. Además, quienes busquen una experiencia más auténtica podrán acompañar a un cabrero en plena faena de pastoreo, recorriendo a pie los senderos de la localidad.
Mercado y visitas guiadas
Paralelamente, el mercado de quesos, productos locales y artesanía estará situado en el Paseo Puerto de la Horca y el polideportivo Antonio Sánchez Fernández y podrá visitarse el sábado y el domingo y ofrecerá quesos de cabra malagueña, vinos de Málaga, cervezas artesanas, panes, dulces y artesanía variada.
Por su parte, la Casa de la Cabra Malagueña celebrará jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a su centro de interpretación, además de talleres de elaboración de queso con degustación incluida. No faltará la cocina en vivo: el Club gastronómico local Fogones y Entangane, en colaboración con Sabor a Málaga, enseñará el sábado cómo preparar un arroz campero con chivo lechal malagueño, que posteriormente será degustado por el público.
Tampoco faltará la música, y así por ejemplo el sábado artistas callejeros animarán la fiesta desde el mediodía, y a las 18 horas el grupo Black Soul ofrecerá un concierto con versiones de los grandes éxitos de los 80 y 90. El domingo será el turno de la tradición con la Escuela de Verdiales de Colmenar, el espectáculo de cantes y bailes tradicionales Maragatas Arrejuntados por Tradición, y la muestra de gimnasia flamenca de la Academia de Ana Ruiz. La jornada culminará con animaciones latinas para todos los públicos, fusionando salsa, bachata y baile social.
La Fiesta de la Cabra Malagueña está organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña y rinde homenaje a una raza autóctona que es emblema de la comarca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.