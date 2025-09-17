Casabermeja homenajea a la cabra malagueña con su popular fiesta

Dar el biberón a un chivo, degustar quesos o adquirir productos de la tierra son algunos de los ingredientes de la Fiesta de la Cabra ... Malagueña, que se celebra del viernes 19 al domingo 21 en Casabermeja.

Esta edición, la número 16, arrancará el viernes con el pregón, que este año correrá a cargo de Mariano Martín Navas, oriundo de Casabermeja y responsable del popular Mesón Mariano en Málaga capital, que dará paso a la publicación del fallo de la tapa ganadora del XIII concurso de tapas Carta Malacitana. El sábado y el domingo la Plaza Fuente de Abajo acogerá diversas actividades para todos los públicos. Así, los más pequeños podrán disfrutar de juegos tradicionales, globoflexia y talleres creativos o su propia cabrita de plastilina.

Por su parte, la granja escuela instalada en el Arroyo Cantarranas permitirá el contacto directo con los animales, ya que acogerá una exposición de ganado de pura raza malagueña, talleres para dar el biberón a un chivo o incluso posar en un photocall con ellos. Además, quienes busquen una experiencia más auténtica podrán acompañar a un cabrero en plena faena de pastoreo, recorriendo a pie los senderos de la localidad.

Mercado y visitas guiadas

Paralelamente, el mercado de quesos, productos locales y artesanía estará situado en el Paseo Puerto de la Horca y el polideportivo Antonio Sánchez Fernández y podrá visitarse el sábado y el domingo y ofrecerá quesos de cabra malagueña, vinos de Málaga, cervezas artesanas, panes, dulces y artesanía variada.

Ampliar Ver de cerca chivos y alimentarlos forma parte de las actividades de esta celebración. Ñito Salas

Por su parte, la Casa de la Cabra Malagueña celebrará jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a su centro de interpretación, además de talleres de elaboración de queso con degustación incluida. No faltará la cocina en vivo: el Club gastronómico local Fogones y Entangane, en colaboración con Sabor a Málaga, enseñará el sábado cómo preparar un arroz campero con chivo lechal malagueño, que posteriormente será degustado por el público.

Tampoco faltará la música, y así por ejemplo el sábado artistas callejeros animarán la fiesta desde el mediodía, y a las 18 horas el grupo Black Soul ofrecerá un concierto con versiones de los grandes éxitos de los 80 y 90. El domingo será el turno de la tradición con la Escuela de Verdiales de Colmenar, el espectáculo de cantes y bailes tradicionales Maragatas Arrejuntados por Tradición, y la muestra de gimnasia flamenca de la Academia de Ana Ruiz. La jornada culminará con animaciones latinas para todos los públicos, fusionando salsa, bachata y baile social.

La Fiesta de la Cabra Malagueña está organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña y rinde homenaje a una raza autóctona que es emblema de la comarca.