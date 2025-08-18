CalaPop, la trinchera musical de la Costa del Sol: fechas y cartel

Aquí no encontrarán multitudes, ni grupos que suenan en radiofórmulas ni un mega recinto con tres escenarios. Y esas ausencias son, precisamente, sus mayores virtudes. ... CalaPop regresa en septiembre a Mijas fiel a su filosofía: pequeño aforo en un chiringuito a pie de playa, con bandas de power-pop, punk, rock&roll, garage y soul que prometen un buen directo. En una agenda veraniega plagada de conciertos 'mainstream', este festival independiente –pequeño en tamaño, pero grande en ambición– resiste en la trinchera musical con hasta diez grupos en cartel, una decena de djs, presentaciones de libros y una exposición.

Quince ediciones celebra este año CalaPop, heredero del Fuengirola Pop Weekend. Será el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre, con El Charcón Beach (Mijas Costa) como base de operaciones y con actividades paralelas en Café Teatro, Discoteca Maxy y el Edificio de Colores de Fuengirola. Solo 400 personas pueden asistir como público. «Consideramos que donde realmente se disfruta de la buena música en directo es en las salas de concierto de un tamaño no excesivo. Así que intentamos reproducir ese espacio cultural idóneo, pero al aire libre y junto al mar Mediterráneo, a pie de playa, con la brisa marina de fondo», explican sus organizadores, «irreductibles militantes de la Resistencia Sonora en la Costa del Sol».

El Charcón Beach es la base de operaciones, con un aforo máximo de 400 personas

Un festival pequeño, «casi familiar», que ofrece un menú musical «para 'gourmets' del mejor pop-rock independiente». Este año, en la carta del viernes, coinciden el country de la andaluza Ángela Hoodoo –granadina afincada en Málaga– con el power pop de los londinenses The Speedways. Entre medias, el rockabilly de los gaditanos Howlin' Ramblers y el new wave de los lisboetas The Pages. El sábado, el plato fuerte llega desde Italia con The Peawees, rockers veteranos que se han ganado una parcela en la escena rock and roll europea y que reinciden en CalaPop para celebrar sus tres décadas en la música. Antes, la fiesta comienza con el mod revival de The Laser Society, para seguir con el power pop de Pelazo y el garage de Ian Kay (Abonos, 50 euros en venta anticipada; 25 euros la entrada del viernes y 30 euros la del sábado. En la web calapop.com).

Ampliar El Charcón Beach en Mijas es la base de operaciones del festival. Carmina Rodríguez

A los platos, Dani Peluso, Toni Fontana, Lucas Bon Vivan, Perroloco Lanuit y Teddy ambientan el festival en El Charcón. Y el guateque continúa de madrugada en la Discoteca Maxy con Belle de Jour, Alberto Fuzz, Ian Kay y Pepe Kubrick.

Más allá del escenario también hay música. CalaPop presta atención a las novedades literarias vinculadas con la escena de la Editorial Sílex, en el Café Teatro de Fuengirola. El viernes Javier Cosmen presentará su biografía de Ronnie Lane, fundador y bajista de bandas como Small Faces y Faces (17.00 horas). Ya el sábado, se recordará la historia de Los Íberos, mítica banda de rock fundada en Torremolinos, a través de uno de sus componentes, Adolfo Rodríguez, también miembro de CRAG (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán). Intercalará sus recuerdos con canciones –en compañía de Luis Martín, guitarrista de los Ronaldos– en la presentación de 'Adolfo. Por el camino púrpura', firmado por Concha Moya (17.00 horas).

Justo antes, Álvaro Ortega e Iñaki García hablarán de 'Olimpo Rock', una original sitcom protagonizada por las estrellas del rock que ya se fueron. Y, como colofón, The Silver Beats cerrará con su tributo a Los Beatles la jornada literaria en Café Teatro.

Para completar la agenda, durante buena parte de septiembre, del 1 al 20, la estética pop se colará también en el Edificio de Colores, en Fuengirola, con la exposición 'Alavaroscopio', diez ilustraciones originales del diseñador gráfico Álvaro Ortega, autor del cartel de esta edición.