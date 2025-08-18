Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

The Peawees regresa al CalaPop para celebrar sus tres décadas de música. Carmina Rodríguez

CalaPop, la trinchera musical de la Costa del Sol: fechas y cartel

El festival 'gourmet' del pop-rock independiente vuelve con sus conciertos a pie de playa en Mijas para un aforo reducido, con The Peawees y The Speedways al frente

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:21

Aquí no encontrarán multitudes, ni grupos que suenan en radiofórmulas ni un mega recinto con tres escenarios. Y esas ausencias son, precisamente, sus mayores virtudes. ... CalaPop regresa en septiembre a Mijas fiel a su filosofía: pequeño aforo en un chiringuito a pie de playa, con bandas de power-pop, punk, rock&roll, garage y soul que prometen un buen directo. En una agenda veraniega plagada de conciertos 'mainstream', este festival independiente –pequeño en tamaño, pero grande en ambición– resiste en la trinchera musical con hasta diez grupos en cartel, una decena de djs, presentaciones de libros y una exposición.

