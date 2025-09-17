El Borge repartirá 700 kilos de pasa y 600 litros de vino en el Día de la Pasa

El Borge exhibirá su sistema productivo único en el Día de la Pasa, que llega a su XXVIII edición el próximo domingo, 21 de septiembre. ... La jornada arrancará a las 11 de la mañana y ofrecerá actuaciones de verdiales, demostraciones de la vendimia, una velada flamenca, degustaciones de platos y productos típicos de la zona. Además, en el encuentro que estará apadrinado por el humorista Tomás García se realizará la entrega de reconocimientos y distinciones propios de este día.

En la presentación de esta jornada, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, destacó que en esta fiesta «se presume de la uva moscatel de Málaga en la Axarquía, el sistema productivo del que viven 2.000 familias en la Axarquía, que el Gobierno andaluz apoya y defiende, logrando que haya sido reconocido como único en el mundo». Por este motivo, ha animado a participar en esta celebración para «poder comprobar porqué desde 2018 la Uva Pasa de Málaga en la Axarquía cuenta con el reconocimiento de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) por parte de la Organización de Naciones Unidas».

Por su parte, el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo, ha anunciado que se ha organizado un variado programa de fiestas «donde se degustará productos de la gastronomía local, con el reparto de 700 kilos de pasa y 600 litros de vino, todo ello amenizado con música, demostraciones y actividades». Entre otras, habrá exhibiciones de la vendimia tradicional con canasta a la cabeza, de elaboración de pasas (vendimia, pica y cribado), representación arriera y pisa de uva moscatel y actuaciones de panda de verdiales.

El Borge cuenta con más de 431 hectáreas de viñedo, de las que 350 hectáreas se destinan a uva pasa, 49 hectáreas, a mosto para vinificación y 32 hectáreas, a uva de mesa.