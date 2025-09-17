Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Borge repartirá 700 kilos de pasa y 600 litros de vino en el Día de la Pasa

La celebración, que exhibirá el sistema productivo único de esta uva, será el domingo 21

I. M.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

El Borge exhibirá su sistema productivo único en el Día de la Pasa, que llega a su XXVIII edición el próximo domingo, 21 de septiembre. ... La jornada arrancará a las 11 de la mañana y ofrecerá actuaciones de verdiales, demostraciones de la vendimia, una velada flamenca, degustaciones de platos y productos típicos de la zona. Además, en el encuentro que estará apadrinado por el humorista Tomás García se realizará la entrega de reconocimientos y distinciones propios de este día.

