Salares retrocede en el tiempo con su festival Árabe Andalusí este fin de semana

Salares retrocede en el tiempo este fin de semana para celebrar su Festival Árabe Andalusí, que rememorará la época en la que convivían en la ... localidad judíos, árabes y cristianos. El pistoletazo de salida se dará el viernes con el tradicional vídeo-reportaje en el que se recuerda lo ocurrido en el último año y a las 21.40 horas comenzará el concierto de 'Alcabala' antes de celebrarse un pasacalles con la música del Trío Axarquía.

La iniciativa ofrecerá un variado programa de actividades, que incluye conciertos, conferencias o talleres didácticos, como por ejemplo uno de especias.

Programa XXIII Festival Árabe Andalusí de Salares

El sábado a las 09:00 horas, la jornada comenzará con un desayuno popular, y una hora después, arrancará la ruta guiada 'Axarquía sostenible'. A las 10:30 horas, se abrirá al público la exposición de pinturas del artista Manuel Fernández. De 12:00 a 13:00 horas habrá charla didáctica de Amin Chaachoo, considerado el músico más importante de la música andalusí, que llevará el título 'El simbolismo metafísico en la música andalusí.

A continuación, tendrá lugar el concierto didáctico de música sefardí por parte de Javier Claros, Alba Bermejo y Mario Castillo y habrá una degustación de Tajín de pollo y sangría. A las 17:00 horas, los pequeños podrán disfrutar de pintacaras, globoflexia y de la 'Búsqueda del Tesoro con Alibaba y los 40 ladrones'.

El encendido de las velas para iluminar las calles del pueblo será a las 20 horas. La tarde continuará con sonido de tambores, chinchines orientales y danzas del pasacalles Zíngani con 'Antorchas y fuego'. A continuación, las mujeres y hombres del Coro Luz del Amanecer' de Salares cantarán pasodobles, fandangos, rumbas y sevillanas. Durante la tarde noche habrá degustaciones de pinchos morunos, refrescos y cerveza.

El acto institucional será a las 21:00 horas. El pregón lo ofrecerá Inmaculada Fernández López, profesora y presidenta del Coro Luz del Amanecer de Salares, previo a los Premio Alminar 2025. El acto institucional tendrá su punto final con un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

Cetrería y taller de cine

La jornada del domingo arrancará con un desayuno andaluz con chocolate con churros y la apertura del zoco. De 10 a 12 horas, estará abierto el taller didáctico 'Imaginar Al-Andalus: guiones para el cine', dirigido por Tarik Boubker, directo de cine de Chaouen. De 12 a 14 horas habrá un Taller de Especias Andalusíes, impartido por la Asociación de Mujeres Musulmanas Hidaya. Durante el día habrá diversas actuaciones musicales a cargo de entidades locales y el cierre será a partir de las 18 horas con una exhibición de cetrería, degustación de te y el espectáculo de Rocío Guerra con 'Mi Garlochí'.