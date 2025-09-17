El bienmesabe más grande del mundo se degustará en Antequera este sábado

Antequera acoge este sábado una de las citas gastronómicas más esperadas del año: el bienmesabe más grande del mundo, que llega a su cuarta edición. ... La cita tomará el Paseo Real del mediodía hasta la madrugada y recaudará fondos destinados a la mejora y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Cofradía de Abajo.

A partir de las 12 del mediodía se abrirá el servicio de barra y se servirá, como novedad, una paella gigante y porra antequerana. A las 17.30 horas llegará el momento más esperado, el reparto del bienmesabe más grande del mundo: estará elaborado por Piobiem y serán más de 25 metros de dulce, de la que se repartirán 5.000 porciones.

El donativo por porción se mantiene respecto a ediciones anteriores: tres euros en venta anticipada y cuatro euros el mismo día del evento. Cada ticket incluye una ración de bienmesabe y una bebida (agua, café, batido o vino). También se habilitarán tickets especiales para personas celíacas, que deberán adquirirse previamente en Piobiem, garantizando así la seguridad alimentaria. Además, como novedad, se ofrecerán tarrinas y productos sin gluten para que todos los públicos puedan disfrutar de la jornada.

Más de 3.000 huevos

Para realizar este enorme dulce se necesitan, según explica el Ayuntamiento, 3.200 huevos, 125 kilos de cabello de ángel, 100 kilos de azúcar, 65 litros de almíbar, 30 kilos de azúcar glas y 85 planchas de bizcocho.

Tras el reparto del bienmesabe actuarán grupos locales como Funky Monster Band, Dr. Jones y Los Pacos, además de la animación a cargo del DJ DoubleP.