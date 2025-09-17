Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El bienmesabe de Antequra, en una edición anterior de la iniciativa. A. J. G.

El bienmesabe más grande del mundo se degustará en Antequera este sábado

El Paseo Real acogerá la cuarta edición de esta iniciativa que ofrecerá también como novedad porra y una paella gigante

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:16

Antequera acoge este sábado una de las citas gastronómicas más esperadas del año: el bienmesabe más grande del mundo, que llega a su cuarta edición. ... La cita tomará el Paseo Real del mediodía hasta la madrugada y recaudará fondos destinados a la mejora y conservación del patrimonio histórico-artístico de la Cofradía de Abajo.

